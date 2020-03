Coronavirus : avant les sanctions, la préfète de Bretagne mise sur le civisme

La France est passée au Stade 3 de l’épidémie de Coronavirus ce samedi 14 mars. Edouard Philippe a ordonné la fermeture de nombreux commerces. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 est en forte augmentation dans le pays. Le gouvernement souhaite limiter sa propagation. Michèle Kirry, la préfète de la région Bretagne appelle les Bretons à respecter les règles. Elle a mobilisé les forces de sécurité. En cas de non respect il pourrait y avoir des sanctions. Michèle Kirry a répondu aux questions de France Bleu ce lundi 16 mars.

Le gouvernement pourrait annoncer de nouvelles mesures de confinement. Des mesures plus strictes ?

Je crois qu'il faut attendre. L'importance vitale ce matin c'est de passer un message qui est clair. Un message d'obéissance civile. La dynamique de l'épidémie est très rapide. Nous sommes à 5.500 cas en France et 127 morts. La dynamique de l'épidémie est présente dans l'ensemble des régions de France. En Bretagne nous avons dépassé les 195 cas. Chaque François doit se sentir responsable. Il s'agit de sauver des vies et de l'épidémie, des personnes vulnérables et de sauver des sujets jeunes. J'appelle aussi à l'obéissance civique pour respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. Il suffit d'observer cette distanciation, de rester au maximum chez soi, pour éviter de contaminer d'autres personnes car on peut être un porteur sain.

Est-ce que l'Etat a les moyens de mettre en place des contrôles pour faire respecter ces règles ?

Nous en avons les moyens mais je préfère appeler à l'obéissance plutôt que de verbaliser. Nous avons des efforts à observer pendant quelques semaines. On surmontera cette crise si on observe un relatif confinement chez soi. L'arrêté du 14 mars 2020 a pris la décision de fermer un certain nombre d'établissements et de commerces. Il est impératif, sous peine de contravention, de respecter ces mesures. J'ai réuni les forces de sécurité dès hier matin tôt. Elles déclencheront les sanctions pénales en cas de non respect des règles. Il faut un sursaut collectif des Français pour comprendre que si nous voulons sauver des vies, il faut faire ce petit effort qui va durer quelques semaines et nous permettre de passer ce pic épidémique.

Le second tour des municipales est-il menacé ?

Les discussions sont en cours. A chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, respectons les mesures. Je n'ai pas de doute que nous saurons nous mobiliser.