Coronavirus : avec le confinement qui se prolonge la CNL invente les « habitants bienveillants »

La Confédération Nationale du Logement , première fédération de défense des locataires en France avec 4600 associations locales réparties dans 89 fédérations départementales, entend créer une chaîne de solidarité dans les cités et immeubles.

Si la CNL réclame de la part du gouvernement un moratoire des loyers tant dans les logements sociaux que privés, l'association s'inquiètent des conditions de vie quotidienne des locataires en immeubles en se demandant comment est assuré le bon entretien des parties communes. Comment également les habitants s’organisent pour les courses de première nécessité en ce qui concerne les plus fragiles ou comment atténuer l’isolement des personnes âgées interroge également la confédération.

Du coup la CNL lance l’initiative «Habitants bienveillants», donnant ainsi aux locataires les moyens d’organiser eux-mêmes l’aide au plus près entre locataires.

Des affichettes à compléter par les locataires et des accroches-portes pour se signaler

"Je suis un habitant bienveillant" : des affichettes portant cette mention commencent à orner les entrées d'immeuble à l'initiative des fédérations départementales et des associations qui les relaient . On peut y inscrire son nom, son numéro d'appartement et son téléphone pour proposer son aide mais aussi avec les mêmes références demander un coup de pouce. Des accroches-portes comme dans les hôtels sont aussi distribués pour les personnes qui souhaitent qu'on voit bien qu'elles demandent un coup de main.

Ainsi la confédération nationale du logement insiste sur le moindre petit geste comme simplement prendre quotidiennement des nouvelles d'un voisin isolé avec cette opération "habitant" bienveillants" en plein confinement.