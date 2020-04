Coronavirus - Imprimantes, puzzles, jardinage : avec le confinement, certaines ventes en ligne explosent

Avec la crise sanitaire et le confinement, les Français se sont rués sur les produits essentiels dans les rayons des supermarchés : pâtes, riz, papier toilette, farine, œufs, ont vu leur ventes progresser de façon parfois exponentielle ces dernières semaines.

Le confinement change aussi les habitudes des Français en terme de consommation sur internet, note le site spécialisé Rakuten ce vendredi. Les ventes en ligne ont globalement baissé, notamment pour les catégories "non-essentielles" comme l'habillement ou l'électroménager. Mais les outils pour le télétravail, les puzzles, les outils de jardinage, de cuisine ou les jeux vidéos voient leurs ventes fortement augmenter.

Les ventes d'outils pour le télétravail explosent

Un actif sur deux a arrêté de travailler, vous expliquait le baromètre Odoxa pour France Bleu et franceinfo il y a quelques jours. Et parmi ceux qui travaillent encore, la moitié télétravaillent, soit un quart des actifs. Les familles doivent aussi gérer l'école des enfants à distance.

Les ventes d'imprimantes ont ainsi été multipliées par 7, les logiciels de type Pack office ont vu leurs ventes multipliées par trois, et les casques audio sont 1,5 fois plus commandés qu'avant le confinement. "Les Français ont besoin de s'équiper pour s'adapter à cette nouvelle façon de travailler, et cela se ressent avec ces pics inhabituels pour ces catégories de produits", explique Rakuten.

Les Français s'équipent pour le télétravail - Rakuten

Jeux vidéos, puzzles, jardinage et robots pâtissiers en tête des produits de loisirs

Que ce soit après la journée de travail, pour s'occuper en famille ou pour passer le temps quand ils ne travaillent plus, les Français commandent des produits de loisirs en ligne. Ceux qui connaissent la plus forte croissance sont les puzzles, les jeux extérieurs, les outils de jardin et les robots-pâtissiers. "Cette période de confinement a engendré une augmentation des loisirs au sein des ménages français", note Rakuten. On note également une croissance exponentielle des jeux vidéo.

Puzzle, jardinage et cusine au menu des loisirs des Français - Rakuten

La lecture retrouve ses lettres de noblesse

D'après les chiffres récoltés par Rakuten, les Français plébiscitent également la lecture : ils passent cinq fois plus de temps par jour à lire qu'avant le confinement. La liseuse Kobo compte plus de 350.000 utilisateurs supplémentaires depuis le 17 mars. Cinq millions de téléchargements de plus ont été enregistrés depuis cette date.

La lecture compte de nouveaux adeptes depuis le début du confinement. - Rakuten

Les communications pour garder le lien

Les Français communiquent également plus que jamais, note Rakuten. Les messages envoyés dans les groupes de discussion ont augmenté de 134%. Le nombre de vidéos échangées a augmenté de 75%, et les appels sur l'application Viber de Rakuten sont 35% plus longs.

Les Français communiquent davantage avec le confinement. - Rakuten

Ménage de printemps et vente de ses vieux produits sur internet

Les Français profitent de leur temps à la maison pour faire le tri dans leurs affaires. Le nombre de produits mis en vente par des particuliers a augmenté de 30% sur le site de Rakuten. Les catégories de produits d'occasion les plus mis en vente sont les livres, les jeux vidéos et les vêtements.

Les Français profitent du confinement pour faire le tri dans leurs produits. - Rakuten

Les "pics horaires" de commandes en ligne ont changé

Les "pics horaires" pour commander ces articles en ligne ont aussi évolué. Avant le confinement, les Français commandaient en ligne majoritairement de 7h à 9h, entre 12h et 14h et de 18 à 19h. Depuis le confinement, ils commandent majoritairement en journée : entre 9h et 12h et de 15h à 18h. "L’heure du déjeuner, habituellement propice aux achats pour les actifs, redevient un moment de partage en famille, note Rakuten. "De ce fait, les pics de consommation sont étalés sur l'ensemble de la journée depuis la période du confinement."