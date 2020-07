Coronavirus : baisse de la fréquentation dans les piscines toulousaines

On va encore avoir chaud ce jeudi ! Météo France prévoit 39°C à Cahors et Auch, 38°C à Albi et Montauban, 37°C à Toulouse, 36°C à Saint-Gaudens, 35°C à Pamiers et Foix. Restez au frais le plus possible et buvez de l'eau. Vous pouvez même aller vous rafraîchir à la piscine. Dans les piscines toulousaines, la fréquentation aurait baissé de 20 à 50% cet été par rapport à l'année dernière d'après la mairie, conséquence du coronavirus.

Noëlla Liot est chef de projet du plan piscine à la direction des sports à la ville de Toulouse. Elle explique que les baigneurs ne sont pas au rendez-vous cet été, sans doute à cause de la conjoncture, notamment à la piscine Nakache : "En terme de sécurité on a mis en place un protocole de sécurité dédié au covid-19. En temps normal, on peut accueillir jusqu'à 9.000 personnes, aujourd'hui on peut accueillir 4.500 personnes. Aujourd'hui on ne les atteint pas, on en est très loin." Même lundi dernier, quand il a fait 37°C, il n'y avait que 3.200 baigneurs dans l'eau.

Mais à la piscine Nakache, cela reste facile de maintenir de la distance avec les autres puisque le bassin mesure 150 mètres de longueur et 40 mètres de largeur. Par ailleurs, le masque est obligatoire dans les vestiaires et à la billetterie, et la douche savonnée est obligatoire avant d'accéder au bassin.