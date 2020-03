Coronavirus : baisse des dons pour les Restos du Coeur dans les supermarchés creusois

La collecte des Restos du Coeur a du mal à faire face au coronavirus en Creuse. Ce samedi, les bénévoles ont observé une baisse des dons dans les supermarchés.

"On s'y attendait"

Dans une grande surface de Guéret, les arrêts devant le chariot de l'association sont espacés. Les clients se font attendre. "Ça se remplit moins que l'an dernier" constate Monique, bénévole depuis 15 ans. "Les collègues disent la même chose pour tous les magasins" ajoute Annette, bénévole elle aussi depuis 15 ans.

"Mais on s'y attendait" précise Annette "Beaucoup de gens nous disent qu'avec leur petite retraite, ce n'est pas qu'on veut pas mais on ne peut pas." De plus avec le coronavirus "les gens ont peur, on ne parle que de ça" indique la bénévole. Les deux femmes, comme des clients , constatent aussi que la fréquentation du supermarché est moins importante que d'habitude "Pour un samedi, il n'y a pas beaucoup de monde" observe Christian qui vient déposer des pâtes, du riz ou des produits non périssables.

La collecte doit se poursuivre encore toute la matinée dans les magasins ouverts le dimanche. Il est conseillé de donner des produits non périssables comme les conserves, des pâtes, du riz, des produits pour bébés comme les couches et le lait ou encore des produits d'hygiène comme du savon et des protections hygiénique.