Coronavirus basket : la saison est terminée pour les joueuses du Tango Bourges Basket

La crise sanitaire mondiale liée au coronavirus a entraîné la suspension de toutes les activités sportives en France depuis le 13 mars dernier. Et dans l'optique du prolongement du confinement, la Fédération Français de Basket Ball a décidé ce vendredi 10 Avril d'arrêter ce jour le championnat de ligue féminine de basket en accord et en concertation avec les clubs concernés.

O. Lafargue : "C'est une bonne décision qui a été prise"

Les joueuses du Tango Bourges Basket ne pourrons donc pas batailler en cette fin de saison pour décrocher un nouveau titre de championnes de France. La FFBB a rendu sa décision comme prévu ce vendredi 10 avril. Le championnat de ligue féminine est suspendu et ne reprendra pas. C'est une sage décision pour l'entraîneur Berruyer Olivier Lafargue : "Etant donné le contexte actuel, les nécessites sanitaires, c'est une bonne décision qui a été prise par la fédération. Après se sont des choses pour nous qui sont unique dans l'histoire. Ca fait drôle de ne pas finir une saison. Nous aurions souhaité terminer le travail avec ce groupe qui est formidable. Alors du coup, vous comprendrez que pour nous c'est compliqué de se mettre en télétravail. Alors dans un premier temps les filles vont continuer à s'entretenir un minimum se sont des professionnelles. D'autres vont pouvoir soigner leurs petits bobos alors que quelques fois au cours de la saison elles n'ont pas le temps." Il n'y aura donc pas de descente et le titre de championnes de France ne sera pas décerné.

Les Berruyères sont qualifiées pour l'Euroligue 2020 - 2021

En revanche Les Berruyères sont qualifiées pour la prochaine saison d'Euroligue grâce à leur deuxième place en championnat avant le confinement. Autre coupe, la Coupe de France aura bien lieu. La finale de la Coupe de France se déroulera à Paris en lieu et place du match des champions. Cette finale 2020 se jouer en septembre prochain entre Lyon-Asvel le club présidé par Tony Parker et le Tango Bourges Basket.

Agnès St Gès : "C'est une grande frustration car nous n'avons pas pu remercier notre public nos abonnés, nos partenaires et notre équipe et son staff."

Agnès Saint Gès la présidente du Tango Bourges Basket comprend elle aussi cette sage décision : "Nous nous attendions à cet arrêt et je le comprends parfaitement. Cela dit c'est une grande frustration car nous n'avons pas eu le temps de remercier notre public, nos partenaires, nos abonnés, notre équipe et bien sur tous le staff technique et médicale. Maintenant _d'un point du vue économique nous savons que la prochaine saison sera une saison compliquée. Nous allons tout faire pour fidéliser nos partenaires malgré les difficultés économiques que nous allons rencontrer. Il ne faut pas oublier que le club du Tango Bourges Basket avant d'être un club professionnel c'est aussi une entreprise_. Nous sommes confrontés nous aussi à toutes les difficultés économiques au même titre que nos partenaires. Nous comprenons très bien la situation" Sportivement la présidente du Tango Bourges Basket dévoilera à la mi-avril le visage sportif de l'équipe. En visio-conférence, les départs et donc sans doute les premières arrivées seront alors annoncés