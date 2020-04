Coronavirus : Bayonne se dote d'un centre pour les infirmiers libéraux

Un centre de soins infirmiers lancé par les infirmières libérales du Pays Basque et soutenu par la ville de Bayonne à la maison des associations sur le site de Glain.

Un nouvel outil pour aider les personnes infectées du coronavirus. Il est implanté depuis la fin de semaine dernière (10 avril) à la maison des associations de Bayonne sur le site de Glain. Il s'agit d'un centre de soins infirmiers ; projet lancé par les infirmières libérales du Pays Basque et soutenu par la ville de Bayonne.

Le centre est constitué de deux salles. L'une avec accès à l’extérieur sert de sas de décontamination aux soignants. Ils peuvent y prendre une douche après une visite chez un patient atteint du COVID-19. On peut aussi y laver son linge et éliminer les déchets. Une désinfection spécifique est opérée par les agents techniques de la ville deux fois par semaine. L'autre pièce, située à l'intérieur de la maison des associations permet de stocker du matériel.

Marie-Paule Modas sur l'utilité du centre Copier

Le centre des infirmiers est situé à coté du centre COVID-19 de Bayonne (Glain)

Ces deux salles présentent l'avantage d'être situées à coté du centre COVID 19 de la ville qui fonctionne avec SOS médecins et la croix rouge. Depuis l'une de ces salles les infirmiers peuvent procéder à de la téléconsultation avec d'éventuel malades du COVID-19. Si une visite des patients est nécessaire les infirmiers bénéficieront d'un lieu pour se changer afin de ne pas contaminer leurs proches.

L'une des salles du nouveau centre COVID 19 de Bayonne © Radio France -

Sylviane Page l'une des infirmières libérales de Bayonne Copier

Les dons toujours nécessaires

L'idée avait été lancée il y a trois semaines par l'association INFIDOM (qui regroupe la plupart des infirmiers libéraux du Pays Basque). Le regroupement permet aussi de gérer les dons reçus de toutes parts. Parmi les donateurs : l'aéroport de Biarritz (masques FFP2), Ikéa (blouses, charlottes et masques chirurgicaux, la société bayonnaise Lynxter a offert une centaine de visières de protection gràce à ses imprimantes 3D.

Les dons de protection viennent de tous les secteurs de la société Basque

D'autres sociétés du Pays Basque ont répondu à l'appel des infirmiers libéraux dotés "chichement" d'une dizaine de masques par semaine et par les services de l'Etat. Autres donateurs inattendus, les garages automobiles Renault, Wolskwagen et Toyota qui, eux, offraient du matériel de protection des sièges de voitures des infirmiers. Il y a eu aussi le Fournil du grand Basque, les traiteurs Plumauzille et Barrère. Egalement le magasin de bricolage Leroy Merlin.

On peut encore aider les infirmières libérales du Pays Basque

"Sans compter les anonymes" précise Marie-Paule Modas. Cette infirmière de Biarritz, l'une des chevilles ouvrières du projet, précise toutefois qu'aujourd'hui encore les cabinets d'infirmiers libéraux manquent encore et surtout de sur-blouses. Comme la première fois que nous avions parlé de cette initiative, un numéro de téléphone si vous posséder ce genre de tenue : 06 27 61 77 52