Coronavirus : beaucoup de commerçants toulousains risquent de mettre la clé sous la porte

Selon la Fédération des associations de commerçants et d'artisans de Toulouse, la plupart des commerçants pourrait déposer le bilan à cause de la crise liée à la pandémie de coronavirus. Ils estiment qu'ils avaient déjà été très affaiblis par les manifestations survenues ces derniers mois.

Les associations de commerçants à Toulouse sont très inquiètes et redoutent des dépôts de bilan massifs. Selon la Fédération des associations de commerçants et d'artisans de Toulouse, beaucoup pourraient ne pas se remettre de cette crise du coronavirus après avoir subi les manifestations liées à la réforme des retraites et au mouvement des gilets jaunes. Selon elle, les aides promises par le gouvernement ne suffiront pas puisqu'il s'agit de report de dépenses et pas d'annulation.

Jean-Marc Martinez est président de la Fédération des associations de commerçants et d'artisans pour Toulouse. Il estime que les gens ne se rendent pas compte à quel point les commerçants sont aujourd'hui menacés : "Il y a d'anciens commerçants qui ont un matelas de trésorerie qui leur permettra de traverser cette crise, mais pour la plupart ce n'est pas le cas. _On était déjà affaiblis par les manifestations des gilets jaunes et contre la réforme des retraites, on nous a fait fermer du jour au lendemain, donc pas de recettes mais on nous laisse des dépenses, les loyers notamment_. Si on nous laisse ces dépenses, on va être très nombreux à tirer le rideau pour de bon."

Le numéro d'urgence mis en place par la CCI de Toulouse et la CMA 31 reçoit en moyenne 110 appels par jour © Radio France - Marion Aquilina

54% des dirigeants d'entreprise à Toulouse sont inquiets pour l'avenir de leur société

Il y a aussi des craintes pour la suite, au moment du déconfinement. La secrétaire de la fédération des commerçants de Toulouse, Céline Duval explique : "_On a espoir que les gens après avoir été confinés autant de temps veuillent reprendre une vie normale_. Le jour où on va rouvrir, ce sera l'incertitude. Comment on fonctionnera ? Avec toutes les équipes ? Comment on produit ? Les gens vont revenir ou seront-ils encore en télétravail ?" Beaucoup de questions qui restent en suspens pour l'instant.

Les commerçants et artisans doivent surtout tenir moralement, surtout ne pas s'isoler. La fédération des commerçants de Toulouse assure qu'elle essaie d'entretenir un lien, des discussions pour parler des problèmes et surtout faire circuler les informations sur les aides mises en place par la chambre de commerce et d'industrie, par la région et par l'État.

D'après une étude de la CCI à Toulouse, 54% des dirigeants d'entreprise se disent inquiets pour l'avenir de leur entreprise dont 16,5% qui affirment être très pessimistes. Par ailleurs, depuis le 13 mars, la CCI et la chambre des métiers de Haute-Garonne ont mis en place un numéro d'urgence, c'est le 05.61.33.66.50. Selon les chiffres, ce sont en moyenne 110 appels qui sont passés chaque jour et plus de 2.050 demandes d'aide ont été traitées.