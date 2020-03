Coronavirus : Belfort, les policiers ne veulent plus travailler sans masque et lancent un ultimatum au Préfet

Le syndicat de police Alliance du Territoire de Belfort dénonce les conditions de travail des agents, chargés depuis le mardi 17 mars d'effectuer les contrôles sur les déplacements, sans équipement de protection. "Certains contrevenants se sont déjà plaints d'être contrôlés par des agents sans masque", écrit ce jeudi le syndicat dans courrier que nous avons pu consulter, adressé au Préfet et au Directeur départemental de la sécurité publique de Belfort.

Ultimatum au Préfet

"Notre organisation a adressé un ultimatum sur le droit de retrait que nous appliquerons à Belfort, dès lors qu'il sera nécessaire à la préservation de l'intégrité physique et physiologique de nos collègues", poursuite le syndicat, qui réclame également "un mode de travail dégradé". "La situation sanitaire ne doit pas nous faire perdre de vue l'assurance de nos missions prioritaires avec un équipement adéquat absolument nécessaire".

L'heure n'est pas à la logique comptable mais au positionnement humain, raisonnable et responsable dans l'intérêt de tous (Alliance Police nationale 90)

"La directive nationale qui interdit de porter un masque lors des contrôles nous paraît déraisonnable et absolument inadaptée; elle met clairement, et sciemment, tous les personnels policiers en contact avec le public en danger potentiel, et par ricochet nos familles; ceci est intolérable", s'inquiète l'organisation syndicale.