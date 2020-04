Coronavirus : Béziers retire tous ses bancs publics pour favoriser le respect du confinement

La mairie de Béziers constate un relâchement d'une partie de la population dans le respect du confinement et vient ainsi de procéder à l'enlèvement de tous les bancs publics de la ville pour empêcher les gens de s'y asseoir et d'y stationner.

Avec le soleil, ces derniers jours, de nombreux français semblent relâcher leurs efforts, dans le respect du confinement. Certains sortent d'avantage et plus longtemps. Pour les inciter à rester chez eux et à ne pas "flâner", la mairie de Béziers vient ainsi de prendre une mesure forte : l'enlèvement de tous les bancs publics de la ville.

Robert Ménard, le maire de Béziers, explique sa décision sur France Bleu Hérault : "J"ai décidé d'enlever les bancs pour expliquer aux gens qu'il faut certes aller faire ses courses, certes faire ce que vous avez à faire, mais il faut le faire vite et immédiatement rentrer chez vous. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui vous mettez en danger, et à cause de ces imprudences, vous faites en sorte que ce confinement dure encore plus longtemps."

Robert Ménard : "aucune raison de flâner dans la ville" Copier

Plus de 1.200 infractions à Béziers

Signe concret de ce "relâchement", alors que les policiers municipaux ont procédé à plus de 11.000 contrôles depuis le début du confinement le 17 mars, il semble que le nombre d'infractions soit en hausse ces derniers jours : 1.200, au total.

Les cas de récidives le sont aussi, selon le maire Robert Ménard. Rien que sur les 48 heures passées, trois Biterrois ont d'ailleurs été placés en garde à vue pour être sortis sans attestation valable pour la quatrième fois en moins d'un mois. Ils risquent six mois de prison et 3.700 euros d'amende.

Le port du masque obligatoire ?

Robert Ménard souhaiterait aussi rendre obligatoire le port du masque, quitte à ce qu'il soit en tissu, pour sortir de chez soi.

Bien conscient, cependant, que cela ne peut se faire qu'à condition que les masques soient disponibles pour chacun, le maire de Béziers explique que trois sociétés du Biterrois ainsi qu'un réseau de particuliers bénévoles en produit entre 1.200 et 1.500 par semaine en ce moment. Il souhaite, à terme, que ce chiffre explose afin de pouvoir alimenter les 80.000 habitants de la ville.