Coronavirus : Bidart, la nouvelle "zone libre" sans masque obligatoire dans la rue

Depuis ce mardi et jusqu'au 31 août, le masque est désormais obligatoire en extérieur sur la côte, mais pas à Bidart, Ciboure et Urrugne. La décision s'est faite en collaboration entre les maires et les service de l'État

Sur la côte, Bidart, Urrugne et Ciboure font figure d'exception. Depuis ce mardi et jusqu'au 31 août, le masque est désormais obligatoire en extérieur sur la côte, à partir de 11 ans. L'une des mesures du serrage de vis annoncé par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pour répondre à la situation sanitaire, qui se dégrade selon les autorités. Au Pays basque, le taux d'incidence est de 425 cas pour 100 000 habitants. Le masque est obligatoire dans la rue pour six des villes de la côte, Anglet, Bayonne, Biarritz, Guéthary, Hendaye et Saint-Jean-de-Luz. Mais pas à Ciboure, Urrugne et Bidart.

Bidart, où certains passants en plaisante : "Nous sommes en zone libre ici !" lâche une habitante. "C'est un vrai bonheur ! Je travaille huit heures avec le masque tous les jours. C'est assez pénible", explique pour sa part un touriste vauclusien. "C'est plus sympa en vacances. Il en faut des irréductibles qui résistent", en sourit une Iséroise. Territoire libre ou village gaulois entouré par les Romains, chacun y va de sa métaphore. Et pour ces deux amies qui rentrent de la plage. "Je suis parti de Paris justement, parce que j'en avais marre du masque, c'était trop fatigant", raconte une, avant que son amie ajoute. "Puis porter le masque, avec la chaleur, en vacances c'est un peu contraignant. Du coup, sachant ça, je ne préfère pas aller en centre-ville ou dans Biarritz parce que je dois le mettre."

"Pas forcément indispensable"

Un argument de plus pour faire venir les touristes ? "Les visiteurs ne seront pas plus nombreux, non, répond Christine, de l'auberge Koskénia sur la place Atchoarena. Déjà, les touristes n'ont pas l'information qu'à Bayonne, à Biarritz il faut absolument le masque alors qu'à Bidart oui. La preuve, effectivement, c'est qu'on les prévient en avance, d'ores et déjà, qu'à partir du 5 août, il va falloir qu'ils se saisissent d'un pass-sanitaire."

Bidart sans masque obligatoire, le maire, Emmanuel Alzuri s'explique. Le préfet nous a posé une question : "Qu'est ce que vous en pensez ? Quelles mesures seraient le plus adaptées ? Nous avons répondu à cette question. Il nous a semblé qu'à ce stade, il n'y avait pas de nécessité, compte tenu de la typologie de la commune, du centre-ville, d'aller plus loin et de rendre obligatoire le masque. À Bidart, il n'y a pas de centre commercial avec des dizaines de boutiques dans lesquelles les gens sont touche à touche pour faire les soldes, par exemple. On est loin des rues commerçantes que l'on peut voir ailleurs sur la côte, de jour comme de nuit. On a donc considéré que ce n'était pas forcément indispensable. Mais on continue le plan de vaccination - plus d'une centaine par vague - et nous avons d'ailleurs mis l'accent sur les professionnels de l'hôtellerie et la restauration." L'édile assure par ailleurs que si de nouvelles restrictions venaient à être prises par la préfecture alors, la mairie ferait en sorte de les faire appliquer.