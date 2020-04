Coronavirus : bientôt la fin du confinement pour les fondus de vélo

A partir du 11 mai et les fondus de vélo sortent du confinement. Ils ont des fourmis dans les jambes. Tous les cyclotouristes, et il y en a beaucoup chez nous, sont privés de leur passion depuis 6 semaines. Ils rongent leurs freins et attendent donc ce 11 mai. Jean Claude L’Ebréllec d’Abidos est dingue de vélo. A 70 ans, il fait 7 à 8000 kilomètres par an. Ne cherchez pas ce qu’il va faire le 11 mai à l'aube...