Coronavirus : bloqué en Inde, un Francilien fait du bénévolat en attendant de pouvoir rentrer en France

Bloqué par le confinement en Inde, Adrien Mirande met à profit ses contacts dans le bénévolat en France pour venir en aide aux plus démunis de Pondichéry, malgré ses problèmes de santé. Le Francilien espère pouvoir rentrer chez lui à Mormant, en Seine-et-Marne et retrouver sa famille mi-juin.

Habitant de Mormant, en Seine-et-Marne, Adrien Mirande est bloqué dans la ville indienne de Pondichéry à cause du confinement. Arrivé sur place en janvier, comme chaque année, pour l'Assemblée générale de l'association Français du monde, dont il est directeur du secteur Pondichéry, il n'a pas pu rentrer en France. En attendant, il vient en aide aux plus pauvres en distribuant des repas chaque midi.

"C’est dans mon sang d’aider les autres"

Déjà bénévole au Secours populaire de Mormant, où il habite depuis 1984, Adrien Mirande a toujours eu à cœur d'aider les autres. Quand il a compris qu'il allait être confiné un certain temps à Pondichéry, et qu'il a vu des appels aux dons d'associations locales il n'a pas hésité : "C'est dans mon sang d'aider les autres", explique cet homme de 69 ans.

"J'ai appelé mes contacts de l'association Français du monde et j'ai commencé à participer aux distributions, tous les midis", décrit-il. A partir de 14 heures, Adrien Mirande doit rentrer dans la maison où il loge à Pondichéry, dont il est originaire. Sur place, les habitants ont le droit de sortir entre 7 et 14 heures uniquement. "Le reste du temps, j'utilise mon téléphone et je contacte ma famille en France. Ils sont un peu inquiets pour moi".

Adrien Mirande, 69 ans, est bloqué par le confinement à Pondichéry - Adrien Mirande

Souffrant d'asthme et de problèmes au cœur, Adrien Mirande sait bien qu'il prend des risques en participant aux distributions alimentaires. "J'ai un masque et des gants, mais c'est vrai que les gens n'en n'ont pas et que c'est dangereux pour moi. Ils ne respectent pas toujours les distances car ils sont plus inquiets de ne pas avoir à manger", décrit-il. En France, sa femme et ses enfants lui demandent "de faire attention" tout en sachant qu'il n'en fera "qu'à sa tête".

"Je préfère aider plutôt que de rester enfermé, d'être inutile. Je le fais depuis 15 jours et je touche du bois, il ne m'est rien arrivé. Tant qu'on peut aider, il faut le faire", conclut le retraité de la SNCF qui espère tout de même pouvoir retrouver sa famille rapidement : "Le déconfinement est prévu le 17 mai ici à Pondichéry. Ensuite, j'espère que les aéroports vont rouvrir en France et que je pourrais rentrer".

Malgré ses problèmes de santé, Adrien Mirande veut se "rendre utile" © Radio France - Adrien Mirande

"Le confinement à Pondichéry est bien respecté, même si au début, c'était un peu dur car les gens n'étaient pas disciplinés. Donc il y a eu pas mal d'interventions des policiers", explique le sexagénaire à France Bleu Paris.