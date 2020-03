Coronavirus : Bourges instaure un couvre-feu

Le préfet du Cher devait signer ce mardi après-midi un décret instaurant un couvre-feu sur Bourges et une partie de son agglomération.

Un couvre-feu à Bourges dès ce mardi soir , à Bourges... de 20H00 à 6H00 du matin. Cinq autres communes sont concernées, soit toute le zone police de l'agglomération de Bourges : Saint-Doulchard, St-Germain-du-Puy, Trouy, la Chapelle-Saint-Ursin et le Subdray. Pascal Blanc, espère que "cela facilitera la surveillance du territoire". Le maire de Bourges espère que les mesures de confinement seront ainsi mieux observées. La semaine dernière, St-Amand-Montrond, et trois communes voisines (Orval, Drevant et Colombiers) avaient déjà instauré cette mesure, de 20H00 à 7H00 du matin.