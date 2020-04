Coronavirus : Brigitte, infirmière aux urgences Covid-19 à Tarbes

Brigitte n’est pas inquiète, ni pour elle ni pour ses collègues. "Pourtant je suis très inquiète dans le cadre familial". Elle ressent du stress, de la fatigue aussi, mais pas de peur. _"C'est comme un tourbillon!"Elle se dit "chanceuse"_ de pourvoir couper un jour entier. Ça lui permet de laisser cette épidémie derrière elle. Un jour de repos entier la comble, c’est dire la disponibilité de tout le personnel de l’hôpital. Certains sont passés de 7h30 à 12 heures par jour du jour au lendemain.

Pas de peur ni de fierté

Ce qui préoccupe Brigitte c’est de ne pas voir "le bout du tunnel" comme elle dit. "Moi je me dis tous les jours : quand est ce que ça va s’arrêter ? Quand allons-nous pouvoir vivre normalement ?" C’est en fait une situation de crise qui dure, et qui s’installe dans la routine de tous. C’est ça qui génère de la fatigue. Quand on demande à Brigitte ce qu’elle pense de ces applaudissements à 20 heures tous les soirs, elle est touchée, mais ne ressent pas de fierté particulière. "Les gens prennent conscience de l’importance de notre système de santé, de l’importance des soignants et de ce qu’ils apportent à la population". CQFD.