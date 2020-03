Coronavirus : "C'est beaucoup plus dangereux d'aller faire ses courses que d'aller voter"

Par crainte d'un possible confinement lié à l'épidémie de coronavirus, beaucoup ont pris la direction des supermarchés ce lundi matin pour faire des provisions. Résultat : des files d'attente interminables et des consignes de sécurité pas toujours respectées.

Des files d'attente en caisse jusqu'au bout des rayons ! C'est la cohue dans les supermarchés ce lundi matin en Pays de Savoie. Beaucoup de gens font des courses en prévision d'un possiblement confinement à cause du coronavirus.

Et pourtant, ce n'est vraiment pas la chose à faire, il faut respecter une distance d'1m50 entre les personnes. "Les gens ne sont pas du tout raisonnables et s’agglutinent aux caisses", confiait ce matin Odile sur France Bleu Pays de Savoie, juste après ses courses au Super U de la Ravoire.

"C'est beaucoup plus dangereux aujourd'hui d'aller faire ses courses que d'aller voter hier, où les consignes étaient bien respectées et où les gens conservaient cette distance d'1 mètre."

"Là, j'ai du demander au gens de reculer, je l'ai signalé à l’accueil du magasin et on m'a dit : 'Ah ben nous on y peut rien, c'est aux gens de prendre leurs responsabilités. mais son on continue comme ça, on va dans le mur !"

Le rayon papier toilette a été dévalisé

Au Super U de la Ravoire, en Savoie, notre reporter Anne Chovet a constaté des rayons entièrement vides. "C'est hallucinant, je n'ai jamais vu ça", explique-t-elle. "Les vendeuses n'ont jamais vu ça ! Le rayon papier toilette a été vidé en l'espace de deux heures, pareil pour les pâtes, la crème fraîche, le fromage."

"Il y quelques personnes avec un masque, mais les consignes de sécurité ne sont pas du tout respectées. Tout le monde est collé les uns aux autres."