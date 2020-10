Coronavirus : qu'est-ce que "la règle des six", recommandée par Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a recommandé aux Français ce mercredi lors de son interview télévisée de respecter une nouvelle précaution sanitaire : "la règle des six". Elle devra être appliquée quand on se rassemble dans la rue ou dans la sphère privée.

En plus du masque qu'il faut porter même quand on voit ses proches, Emmanuel Macron aimerait que les Français respectent "la règle des six". Deux conditions nécessaires pour se protéger et tenter de freiner l'épidémie de Covid-19 pendant les vacances de la Toussaint a affirmé le président de la République mercredi soir, lors d'une interview diffusée sur France 2 et TF1.

Une pratique importée d'Angleterre

Alors que l’Île-de-France et huit métropoles de l'Hexagone sont concernées par un couvre-feu, Emmanuel Macron assure que "l'offre de transports en commun" sera maintenue, "et nous n'avons pas décidé de réduire les déplacements entre régions".

Mais pour partir en vacances et se retrouver en famille ou entre amis, le locataire de l'Élysée demande deux choses : "Il est impératif de respecter les règles, c’est-à-dire même dans le cadre familial, de mettre des masques si vous ne venez pas d'être testé". Il demande aussi d'adopter "la règle des six". Traduction : pas plus de six personnes à table, dans la sphère privée (hors membres d'une même famille), ou dans la rue.

En Angleterre, cette mesure est appliquée depuis le 14 septembre. En France, la règle des six personnes maximum à table existe déjà dans les bars et les restaurants situés dans les zones d'alerte maximale.

Définir sa bulle sociale

Derrière ce chiffre, le gouvernement demande aux Français de définir une bulle sociale pour limiter les contacts et freiner la propagation du virus. "Il faut qu’on réussisse à réduire nos contacts un peu inutiles, pardon de leur dire comme ça mais les plus festifs", a souligné Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron affirme que la vie sociale peut continuer "au travail, où on sait bien protéger, parce qu'on a maintenant la règle du masque à l'école, au lycée, à l'université.”