Coronavirus : à Dijon "ces applaudissements sont très importants pour soutenir les soignants"

L'initiative a été lancée sur les réseaux sociaux et commence à être suivie à Dijon : chaque soir à 20 heures, on sort sur son balcon ou à sa fenêtre et on applaudit! Une façon de remercier et de soutenir les personnels soignants engagés dans le combat contre l'épidémie de coronavirus.