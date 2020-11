Coronavirus : "C'est une fatigue physique et une fatigue morale", témoigne une infirmière libérale

Les Français les applaudissaient tous les soirs à 20 heures lors du premier confinement. Les soignants, en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, doivent désormais affronter une nouvelle vague et un deuxième confinement.

Les infirmières libérales font elles aussi partie de ces professions qui prennent des risques chaque jour pour prendre soin des autres. Aujourd'hui, elles sont mobilisées avec les médecins mais aussi les pharmaciens dans la mise en place des nouveaux tests rapides, les tests antigéniques. Mais dès le départ elles ont fait face au virus : "Ce sont elles qui ont vu les premières apparitions. Elles qui ont été le plus en difficulté au tout début", souligne Agnès Pariente de l'Ordre des infirmiers de la Gironde. Qu'elles soient dans le public ou le privé, elles sont de plus en plus nombreuses à faire part de leur épuisement.

Pascale Perdon, infirmière libérale à Bordeaux et représentante du Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux en Gironde, témoigne.

Des journées très rythmées

La journée de cette infirmière libérale commence à 6h30, lorsque le jour n'est pas encore levé. La nuit est déjà tombée depuis longtemps quand elle rentre définitivement chez elle : "Je commence à 6h30 et je finis à 13h30. Je repars ensuite à 16 heures et je finis à 20h30 - 21 heures".

Depuis la fin du confinement les jours de travail sont soutenus pour Pascale : "Il y a eu un renoncement aux soins de patients qui restaient confinés et les infirmières ne venaient plus. Il y a aussi eu des retards d'hospitalisation et donc une surcharge de travail pour nous ensuite depuis cet été", explique-t-elle. Les infirmières libérales interviennent en effet au domicile des patients. Elles sont souvent appelées pour s'occuper des soins après une opération et une sortie de l'hôpital.

"Fatigue physique et morale"

Alors que la deuxième vague approche, Pascale veut notamment participer aux dépistages réalisés avec les tests rapides qui se déploient en France : "C'est important et ça permet de mettre en avant nos compétences. Mais c'est sur la base du volontariat. C'est un temps généré sur une tournée déjà bien chargée car il faut un équipement spécifique. Ça veut dire que ces tests nous allons les faire sur les jours de repos".

C'est toujours une angoisse qui est pesante sur nos épaules.

Malgré sa mobilisation l'infirmière avoue être fatiguée : "C'est une fatigue physique et morale parce qu'on ne sait pas si un patient est Covid ou cas contact. Ça veut dire que nous aussi, malgré le port du masque, le lavage des mains ou la distanciation, on peut attraper le Covid, être malade et rapporter ça à la maison. C'est toujours une angoisse qui est pesante sur nos épaules."

La représentante syndicale rappelle par ailleurs qu'à cet épuisement s'ajoute la problématique du matériel nécessaire au Covid-19 (blouse, masque, gel) car il coûte cher et il est à la charge des infirmières libérales.