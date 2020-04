Coronavirus : caissier, boulanger, garagiste... des fiches pratiques de prévention par métier à télécharger

Caissier.e.s, boulanger.e.s, garagiste, paysagiste... il y a (déjà) neuf fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs à retrouver en ligne sur le site du ministère du Travail.

Depuis vendredi, ce dernier publie des fiches pratiques de prévention sanitaire contre le coronavirus par métier comme par exemple le travail en caisse, en boulangerie ou encore la profession de chauffeur livreur.

Les autres fiches pratiques à paraître concerneront les activités de la surveillance et sécurité, de la propreté, des crématorium et funérarium, les plombiers, les cuisiniers, l'aide à domicile et les services à la personne, les ambulanciers ou encore les banques et assurances.

Continuité de l'activité économique et sécurité des salariés

Le ministère "a mis en place une équipe d'experts" pour "répondre (au) double enjeu de continuité" de l'activité économique et "de protection" des salariés.

"La nécessaire continuité de l'activité économique ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des salariés", souligne le ministère dans un communiqué. "Dans tous les secteurs, les gestes barrière et les règles de distanciation sont la meilleure protection contre la propagation du Covid-19", ajoute-t-il.

Les fiches en ligne métier par métier

Sur son site internet, le ministère du Travail précise que "d’autres fiches sont en cours d’élaboration pour d’autres métiers".

Des préconisations métier par métier