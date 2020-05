La ville de Cannes plaide pour un déconfinement sécurisé et civique à compter du 11 mai. Le port du masque sera obligatoire dans les lieux fréquentés par du public, les élèves de la grande section au CM2 seront accueillis dans les écoles, des rues seront piétonnes ou réservées aux vélos.

Coronavirus : Cannes présente son plan de déconfinement et ses mesures sanitaires

La ville de Cannes a présenté son protocole sanitaire après le déconfinement prévu le 11 mai. L'enjeu pour le maire de Cannes, David Lisnard c'est de "concilier l’exigence de protection sanitaire de la population et la nécessité de la reprise de la vie sociale et économique". L'élu a pris un arrêté municipal pour rendre obligatoire le port du masque dans les transports publics et les lieux à forte densité de population (comme les supermarchés).

À ce jour, la ville a distribué 112.000 masques grand public, issus de la manufacture municipale, des masques en tissu filtrants à 90%. Les rassemblements de plus de 10 personnes devraient être interdits, en rapport avec une mesure nationale. Le maire plaide auprès du gouvernement pour une réouverture de l'accès à la mer le plus tôt possible pour pratiquer des activités nautiques en individuel.

Écoles : accueil des élèves de la Grande Section au CM2

Les écoles de Cannes rouvriront aux élèves le 12 mai, pour les enfants de la grande section de maternelle au CM2. Les établissements publics accueilleront 20 à 25 % des enfants scolarisés à l'année, soit entre 900 et 1.400 enfants sur un peu de plus de 5.000 au total, après des consultations auprès des parents.

"La rentrée générale n'est pas possible pour tous les enfants le 12 mai" prévient le maire. "Les protocoles sanitaires sont trop lourds à appliquer." Les enfants des personnels prioritaires continueront à être accueillis (soignants, aides à domicile, forces de l'ordre, pompiers...), ceux des parents qui sont dans l'obligation de reprendre le travail, ou ceux dont les parents sont dans des situations économique ou familiale difficiles.

David Lisnard prône le pragmatisme : "si on peut garder son enfant à domicile et l'accompagner dans l'enseignement à distance, que l'on est pas contraint par son travail, je demande à ce qu'on garde son enfant, c'est un acte civique. Moins il y aura d'enfants à l'école mieux ce sera pour appliquer le protocole sanitaire."

Les heures d'entrée et de sortie d'école seront décalées, des agents municipaux prendront la température des élèves à l'entrée des établissements, les attroupements seront interdits et le masque sera obligatoire devant un établissement scolaire.Les élèves des différentes classes ne se croiseront pas. Les familles pourront préparer à manger pour leur enfant ou la ville proposera un repas froid qui sera pris dans l'école. La ville proposera aux enseignants de se faire de dépister et les personnels municipaux seront testés.

Des espaces réservés aux vélos et aux piétons

"C'était dans mon programme de candidat aux municipales de favoriser la circulation à vélo" rappelle le maire de Cannes. David Lisnard précise qu'une piste cyclable sera aménagée sur la chaussée sud de la Croisette (il restera une voie pour les voitures) et une autre piste sera prolongée sur l'avenue Pierre de Coubertin à La Bocca. Temporairement, la rue d'Antibes sera piétonne. Dans le carré d'or, la rue du commandant André deviendra également piétonne ainsi que le boulevard du Midi, tous les dimanches.

75% de l'offre de transports publics reprendra le 11 mai, 80 % le 18 mai.En parallèle, un service de transport à la demande est disponible pour le personnel soignant ou les personnes âgées fragiles. Les bus sont désinfectés quotidiennement, un siège sur deux sera condamné, le port du masque sera obligatoire et du gel hydroalcoolique sera disponible à bord. Les bus seront gratuits pour les plus de 65 ans non imposables, les personnes au chômage et un tarif réduit s'appliquera pour les personnes au chômage partiel.

Les liaisons maritimes avec les îles de Lérins seront rétablies mais les bateaux accueilleront moins de public, le masque sera obligatoire à bord. Les parkings en régie public rouvriront tous le 11 mai. Le stationnement sera gratuit jusqu'au 30 juin. Les espaces publics (y compris les aires de jeux pour enfants) et le mobilier urbain continueront à être désinfectés.

Dépistage et isolement des malades

Il faudra mener une "campagne massive de dépistage" selon le maire de Cannes auprès de publics fragiles (des Ehpad, des hôpitaux, cliniques, résidences autonomie), des agents municipaux et intercommunaux en contact avec le public. 5 drive test fonctionnent depuis fin mars. Un automate de dépistage biologique est en place à l'hôpital de Cannes.

Pour isoler les personnes testés positives au Covid-19, le maire propose de les héberger à l'hôtel, si elles sont volontaires, elles seront suivies par des médecins libéraux.

Réouverture des commerces locaux

Une campagne de communication et d'affichage est lancée pour soutenir les commerçants et artisans locaux avec ce message "relocalisons nos achats". Certains ont été équipés par la ville de masques alternatifs, de visières de protection en PVC. Des plateformes de livraison ont été mises en place, les marchés ont rouvert.

Certaines activités proposées par le CCAS aux personnes âgées isolées pourront reprendre dans le respect des gestes barrières. Les cimetières de la ville ont rouvert. Le maire conseille de reporter les mariages civils, mais ils pourront reprendre avec un maximum de vingt personnes en salle des mariages, des cérémonies toutes les heures et demi et les rassemblements à l'extérieur seront interdits.