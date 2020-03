Carburant, transports, courses : des aides pour le personnel soignant luttant contre le coronavirus

Il n'y a pas que les applaudissements tous les soirs à 20h. La SNCF mais aussi Total notamment ont décidé d'aider le personnel de santé qui est en première ligne pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Total va offrir jusqu'à 50 millions d'euros de pleins de carburant aux soignants

"Le Groupe Total a décidé de soutenir les personnels soignants des hôpitaux de France mobilisés dans la lutte contre le virus Covid-19 en leur offrant du carburant pour leurs déplacements", a annoncé le pétrolier ce lundi dans un communiqué.

Concrètement, Total va donner aux hôpitaux des bons d’essence qui peuvent être utilisés dans les stations du groupe. L’entreprise est prête à offrir jusqu’à 50 millions d’euros de bons de carburant.

Les directions des établissements hospitaliers sont invitées à contacter Total elles-mêmes, soit par mail, soit par téléphone : 01 84 94 84 00 ou covid19@total.com.

TGV et Intercités gratuits pour les soignants

Autre geste pour les soignants : la SNCF a annoncé ce lundi la gratuité de ses TGV et Intercités pour les personnels médicaux et paramédicaux. Sont concernés : les médecins, les infirmiers et les aides-soignants. L'entreprise ferroviaire dit avoir entendu "l'appel des Hôpitaux de Paris aux professionnels disponibles dans les semaines à venir pour renforcer les équipes de ses 39 hôpitaux".

Les soignants pourront accéder aux trains "sur présentation de leur professionnelle" ou avec une "attestation de leur employeur donnant droit de se déplacer". Ils auront ainsi la possibilité de voyager depuis "les territoires dits de province vers Paris, et inversement".

Cette mesure concerne les TGV - inOui et Ouigo - et les Intercités, mais pas les TER ni les trains de la banlieue parisienne, qui dépendent eux des régions.

Le Grand Est et les Hauts-de-France ont déjà annoncé la gratuité de leurs réseaux de transports (TER et autocars interurbains) pour les soignants. La Bretagne devait faire de même. La Normandie va plus loin, puisqu'elle offre "la gratuité des transports ferroviaires et routiers dont (elle) a la charge pour les soignants, les personnels de santé plus largement, les pompiers, les policiers, mais aussi toute personne donnant un justificatif de son employeur qui travaille pendant la crise, notamment les caissières des supermarchés", selon une porte-parole de l'exécutif régional.

Le personnel soignant prioritaire aux courses

A partir du lundi 30 mars, le personnel soignant bénéficiera d'un accès prioritaire dans les enseignes de la grande distribution.

Sur présentation d'un justificatif professionnel, infirmiers et médecins pourront faire leurs achats "sans avoir à attendre, ni à l'entrée du magasin, ni aux caisses, à tout moment de la journée", selon la Fédération du commerce et de la distribution.

Ces mesures concernent toutes les enseignes adhérentes à la Fédaration du commerce et de la distribution (Carrefour, Aldi, Auchan, Cora, Casino, Système U, Lidl, Picard), auxquelles se sont ajoutés les centres E. Leclerc et Intermarché.

France Bleu diffuse vos messages de soutien

Pour encourager et montrer notre gratitude au personnel de santé, France Bleu diffuse tous les soirs à 20h vos messages de remerciements avec la chanson de Soprano "À nos héros du quotidien".

