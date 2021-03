Coronavirus : Carpentras refuse de rouvrir ses gymnases et sa piscine aux scolaires

La mairie de Carpentras a tranché. Pour des raisons sanitaires, elle n'autorise pas la reprise des cours de sport en intérieur pour les scolaires. Pourtant, c'est une demande en date de ce week-end, du ministre de l'Éducation nationale et de la ministre des Sports.

Dans un communiqué, Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu annoncent que les cours d'éducation physique et sportive (EPS) sont de nouveaux autorisés dans les lieux couverts : "Le besoin de pratiquer une activité physique et sportive est absolument essentiel pour la jeunesse. Suspendu depuis deux mois, l’apprentissage de la natation peut donc reprendre pour l’ensemble des publics scolaires".

"Il n'est pas cohérent d'ouvrir ces espaces clos sur le temps scolaire et de juger cette ouverture trop dangereuse pour les clubs et le temps périscolaire" - Mairie de Carpentras

Le maire de Carpentras, Serge Andrieu, juge "difficilement compréhensible" cette décision. Dans un communiqué, il explique le choix de la municipalité : "il n'est pas cohérent d'ouvrir ces espaces clos sur le temps scolaire et de juger cette ouverture trop dangereuse pour les clubs et le temps périscolaire. De plus, le taux d'incidence dans le Vaucluse est, cette semaine encore, en augmentation. Dans ces conditions il n'est pas raisonnable de relâcher nos efforts."

Carpentras a donc décidé de maintenir fermés ses gymnases et sa piscine couverte pour le moment. "Nous sommes conscients que ça ne sera pas facile pour les professeurs mais nous devons tous continuer les efforts. Pratiquer un sport en intérieur avec le masque n'est pas pratique et sans le masque, c'est mettre en danger la population. De plus les beaux jours sont là et il faut en profiter au maximum !", termine la mairie dans son communiqué.