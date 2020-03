Coronavirus : "Ce n'est ni l'heure ni le moment pour les activités de montagne" préviennent les secouristes

Malgré le mot d'ordre national de rester chez soi à cause du coronavirus, certains ont encore profité du soleil pour partir randonner en montagne. Une très mauvaise idée selon les secouristes des Pays de Savoie, qui pourrait provoquer un encombrement des urgences en cas d'accident.

La Chamoniarde, la société de secours en montagne de Chamonix et du Mont-Blanc, a décidé de fermer.

Quand on dit restez chez vous, c'est chez vous ! Ça veut dire pas de balade au bord du lac et pas de randonnée en montagne en pleine épidémie de coronavirus. Cela semble logique, et pourtant la consigne n'est pas respectée.

Ce lundi après-midi, les pompiers de la Savoie sont allés secourir une randonneuse dans le secteur de la Dent du Chat. Rien de grave, juste une entorse à la cheville, mais il faut comprendre qu'en ce moment, les urgences ont autre chose à faire que de s'occuper des accidents en montagne.

Un randonneur accidenté peut prendre le lit d'une personne atteinte du coronavirus et qui a besoin d'être soignée

La Chamoniarde, la société de secours en montagne de Chamonix et du Mont-Blanc, a de son côté décidé de fermer et de ne plus donner d'informations. "Malgré la consigne nationale de rester à la maison, les gens continuaient à nous appeler pour connaître les conditions en montagne", confie Océane Vibert, la directrice de la Chamoniarde. "Ce n'est ni l'heure ni le moment pour les activités de montagne !"

"Un éventuel accident de montagne met en péril la chaîne de secours", poursuit Océane Vibert. "Quelqu'un qui se fait mal peut prendre le lit d'une personne atteinte du coronavirus et qui a besoin d'être soignée. On en appelle à la responsabilité de chacun pour reporter ses activités en montagne à cet été."

"A partir de maintenant, chaque secours est un secours de trop"

Un message relayé aussi par les secouristes du PGHM. "A partir de maintenant, chaque secours est potentiellement un secours de trop", peut-on lire sur une publication Facebook. Bref, le message aux pratiquants de la montagne, c'est de réduire, voir mieux, d'annuler leurs sorties pour le moment.