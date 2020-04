Coronavirus : Ce qu'attendent les Normands de l'allocution d'Emmanuel Macron

"J'espère vraiment, je prie pour qu'on puisse reprendre avant le mois de septembre". Violaine Rohmer est enseignante en école maternelle à Rouen, elle espère que dans son allocution de ce soir, le président de la République annoncera la réouverture des écoles en mai, comme prévu initialement.

"Ce qui me plaît dans ce métier, ce sont les interactions, les échanges et les progrès visibles. Si on nous annonce qu'on ne verra pas nos élèves avant septembre, ça va être très difficile", poursuit-elle.

Même son de cloche du côté de Mario Bardot, secrétaire académique du syndicat SNES FSU. Mais il prévient : "si les écoles rouvrent, des précautions très importantes devront être prises pour éviter que ni les élèves, ni les enseignants soient en danger."

Des annonces claires

Les annonces d'Emmanuel Macron sont très attendues par les Normands. "On aimerait que le président nous donne une ligne claire, qu'on sache où on va. Car tous les 15 jours, on se remet en cause sur nos modes d'approvisionnement et de production", explique Anne-Marie Denis, agricultrice dans l'Orne et présidente de la FDSEA 61, particulièrement touchée par la fermeture des marchés.

Si les agriculteurs peuvent continuer leur activité, ce n'est pas le cas des restaurateurs. Valentin Doraphé est chef du restaurant l’Escale des sens à Carentan dans la Manche, il aimerait reprendre son travail.

"On espère avoir des réponses claires sur le confinement. Et des aides un peu plus importantes, car comme on est contraints de fermer la boutique, il n'y a plus de rentrée d'argent", déclare-t-il.

Tous vont donc écouter avec attention l’allocution d'Emmanuel Macron, à 20 heures ce soir.