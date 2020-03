Coronavirus : ce qu'il faut retenir de la journée du 24 mars dans la Marne et les Ardennes

Dans la Marne et les Ardennes, comme dans toute la France, la population est appelée à limiter au maximum ses déplacements pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Retrouvez, en temps réel, les initiatives solidaires, les conseils, les infos pratiques pour ce mardi 24 mars.

L'essentiel

La région Grand Est concentre plus du tiers des morts du Covid-19 en France. Dans son bilan diffusé ce lundi soir, l'Agence Régionale de Santé du Grand Est dénombre 335 morts depuis le début de l'épidémie, dont 64 sur les 24 heures précédentes. Au niveau national, ce sont 860 décès en lien avec le Covid-19 qui étaient recensés ce lundi soir.

D'après l'ARS, 2 348 malades sont hospitalisés dans le Grand Est pour le coronavirus, dont 526 en réanimation. Cela représente plus d'un quart des cas graves recensés dans toute la France. L'organisme Santé publique France dénombre 4 256 cas avérés de coronavirus dans le Grand-Est.

Trois médecins atteints du coronavirus sont morts dans la région Grand Est : un médecin généraliste en Moselle, un gynécologue-obstétricien à Mulhouse et un médecin généraliste à Colmar.

L'agence régionale de santé communique également un autre chiffre, plus encourageant : près de 500 personnes sont sorties d'hospitalisation dans le Grand Est, "leur état de santé ayant été considéré comme rassurant".

"Le temps du confinement peut durer encore quelques semaines", le Premier ministre Edouard Philippe annonce un durcissement des mesures de confinement.

Suivez notre direct:

12h - "Il faut produire pour nourrir les Français". Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume lance ce mardi matin sur BFMTV, "un appel à l'armée de l'ombre des hommes et des femmes" qui "n'ont plus d'activité" en raison de la crise du coronavirus, "à rejoindre la grande armée de l'agriculture française", en quête de main-d'oeuvre, en allant "dans les champs".

11h32 - Les basketteurs de Charleville-Mézières vous aident à passer le temps pendant le confinement.

11h30 - Pendant le confinement, la galerie d'art Caractères à Charleville-Mézières expose vos oeuvres dans une galerie virtuelle.

11h22 - Le Comité analyse recherche et expertise (CARE) doit être installé par Emmanuel Macron ce mardi à 17h à l'Elysée, en présence du Premier ministre, du ministre de la Santé et de la ministre de l'Enseignement supérieur. Ce comité réunira douze chercheurs et médecins. L'objectif est de conseiller le gouvernement sur les traitements et les tests pour lutter contre le Covid-19. Le CARE assurera notamment le suivi des études thérapeutiques autorisées en France et à l'étranger. Il accompagnera également les autorités sur l'opportunité de la mise en place d'une stratégie numérique d'identification des personnes ayant été au contact de personnes infectées.

11h15 - La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, apporte des précisions pour les personnes obligées de prendre leur véhicule pendant le confinement. Des tolérances sont prévues pour le contrôle technique.

11h05 - La préfecture des Ardennes annonce 23 cas confirmés de Covid-19 dans le département ce mardi dont trois personnes hospitalisées en réanimation.