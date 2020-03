Coronavirus : ce qui change dans le Gard

Depuis ce mardi midi, impossible de sortir de chez soi sans laisser-passer. Le quotidien de tous va donc sensiblement être transformé dans les jours qui viennent à cause de l'épidémie de Covid-19. On fait le point.

Vous trouverez dans cet article tout ce qui va changer à partir de ce mardi midi dans notre vie quotidienne. Un fil d'information que France Bleu Gard Lozère tentera d'alimenter au fil des heures. N'hésitez pas à faire remonter vos informations.

Malgré les informations faisant état qu'aucune pénurie n'était prévue dans les magasins d'alimentation, nombreux sont les Nîmois qui sont sortis pour faire leurs courses ce mardi matin. Résultat : de nombreux rayons dévalisés comme au Monoprix de Nîmes.

Le grand vide dans certains rayons © Radio France - Tony Selliez

L' entrée du Monoprix de Nîmes est filtrée © Radio France - Tony Selliez

Des mesures barrières à la Poste

Au bureau de poste de l'Esplanade à Nîmes, les gestes barrières sont de rigueur.

A la Poste de l'Esplanade à Nîmes, distance de sécurité obligatoire pour les clients © Radio France - Tony Selliez

Un mètre de distance entre chaque client à la Poste © Radio France - Tony Selliez

La mairie de Beaucaire active son plan de continuité d'activité

Les accueils physiques (Hôtel de ville, mairie annexe et autres services municipaux) sont fermés. Un accueil téléphonique est maintenu (Hôtel de ville : 04.66.59.10.06 ; CCAS : 04.66.59.36.35 ; police municipale : 04.66.59.22.22).

Les services municipaux sont réorganisés : de nombreux agents travailleront de leur domicile en télétravail, d’autres seront en poste pour assurer la continuité du service public. Des agents sont également placés en autorisation spéciale d’absence et restent mobilisables à tout moment pour répondre aux besoins de la collectivité et de la population. Les services techniques sont eux aussi entièrement réorganisés. Des équipes d’astreintes sont organisées afin de répondre aux urgences.

La Police Municipale reste en fonction sur le terrain, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le centre communal d’action sociale est par ailleurs mobilisé afin de répondre aux besoins des populations vulnérables et notamment des personnes âgées. Le service de portage des repas est maintenu et étendu à celles et ceux qui en ont besoin.

L’ensemble des personnes inscrites au fichier des personnes vulnérables sera appelé tout au long de cette crise sanitaire.

Les aides à domicile continent bien entendu leurs missions essentielles, avec toutes les précautions possibles pour assurer leur sécurité.

La navette municipale reste également en fonction, mais est strictement réservée aux déplacements autorisés par l’Etat. Ses horaires sont modifiés (du lundi au samedi 8h-12h30 et 14h-17h, le dimanche 8h-12h30).

Cellule de crise ce mardi matin à la mairie de Beaucaire - Mairie de Beaucaire

