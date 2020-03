Coronavirus : tout ce qui change en Drôme-Ardèche

Événements sportifs, marchés, réunions, transports en commun... France Bleu fait le point sur ce qui est annulé et ce qui est maintenu dans la Drôme et en Ardèche à cause de l'épidémie de coronavirus.

Éducation

Le président de la République a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités à compter de ce lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre. Cela concerne aussi les établissements scolaires de la CCI de la Drôme qui n'accueilleront plus les apprentis et les étudiants .

Les communes ont commencé à organiser des services de garderie. Cela fonctionnera sur le même principe que le service minimum d'accueil dans les écoles lors des grèves. Ce service gratuit fonctionnera à partir de lundi, il sera réservé aux enfants des professionnels de santé et des métiers de la sécurité (forces de l'ordre et pompiers). L'accueil est ainsi déjà organisé à Bourg-de-Péage, Romans, Chabeuil ou encore Dieulefit.

Aides à domicile

Le service d'Aide à Domicile SAAD LE TOURNIOL assure bien la livraison de repas pour une quinzaine de personnes âgées à domicile et assure pouvoir "difficulté livrer une trentaine de personnes âgées supplémentaires".

Service publics

Les accueils de la Caf (Caisse d'allocations familiales) à Valence, Romans et Montélimar seront fermés à compter de lundi 16 mars, sauf pour les rendez-vous. Les publics peuvent également prendre rendez-vous sur caf.fr ou par téléphone au 0 810 25 26 10 (0,06€/min + prix d'un appel).

Dans la Drôme, l’ensemble des services départementaux recevant du public (centres médico-sociaux, centres de planification et d’éducation familiale, médiathèques...) restent ouverts afin d'assurer la continuité du service public, indique le département.

Transports en commun

À Valence, le réseau Citéa va continuer de fonctionner mais avec un service restreint. Les bus circuleront du lundi au vendredi de la façon suivante : · Horaires de petites vacances scolaires pour les lignes Cité 1, Cité 3, Cité 4, 6, 8, 20, 23, 31, 32, 33, 46 et InterCitéa. · Horaires du lundi au vendredi (inchangés) pour les lignes : Cité 2, Cité 5, 7, 9, 10, 13,14, 15, 17 et 18. · Les Express et les lignes 24, 34, 37, 40, 47, 81, 82, 87, 88, 89 sont suspendus. Les horaires des samedis et dimanches resteront inchangés.

Des mesures de précaution sont par ailleurs prises pour protéger les conducteurs : la montée par la porte avant ne sera plus autorisée, seules les portes du milieu et à l’arrière seront accessibles au public. Il n’y aura plus de vente de ticket auprès du conducteur ni de validation des titres de transport

Religion

L’évêque de Viviers a décidé, à partir de ce samedi 14 mars et jusqu'à nouvel ordre, que toutes les messes sont supprimées dans le diocèse, donc sur l'ensemble de Ardèche. Les obsèques, mariages et baptêmes ne sont célébrés qu'en présence de la famille du premier degré de parenté.

Sports

Les annulations d'événements sportifs se multiplient en Drôme-Ardèche avec l'épidémie de coronavirus. Le semi-marathon de Bourg-lès-Valence (Drôme) est par exemple annulé. De nombreux championnats de rugby, de football et de handball sont suspendus. Le match en retard de Pro D2 du VRDR à Carcassonne, prévu ce samedi après-midi à huis clos, est finalement reporté.

Les entraînements, compétitions, manifestations et regroupements sont annulés par la plupart des fédérations sportives.

Marchés

Les marchés sont maintenus dans les villes de Valence et Romans.

Culture

L'association CLEFS, au Teil, décide de fermer au public le centre socioculturel et l'accueil de loisirs toute la semaine prochaine, à compter du lundi 16 mars.Initialement prévu le 3 avril, le carnaval de la Chamberlière à Valence se déroulera finalement le mardi 2 juin 2020, à partir de 15h.