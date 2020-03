Coronavirus : ce qui fonctionne ou pas à Bordeaux

Les mesures mises en place par la mairie de Bordeaux

renforcement de l'accueil des personnels soignants dans les crèches et les écoles avec des horaires élargis (7h30 à 18h30)

les mairies de quartiers continuent à fonctionner mais l'accueil du public se fait uniquement par téléphone

les mariages et les enterrements ont lieu à huis clos

les parcs et jardins restent ouverts mais les aires de jeux sont fermées

les marchés alimentaires restent ouverts

Dans les transports

A Bordeaux, les trams continuent de rouler mais avec des fréquences rallongées de 7 minutes 30 ( 15 minutes sur les antennes) et uniquement de 6h30 à 20h30. Certaines lignes de bus sont à l'arrêt et pour les lignes restantes, les chauffeurs n'assurent plus eux-mêmes la vente des billets. Vous devez désormais vous rendre dans un bureau de tabac.

A l'aéroport, le plan de continuité de l'entreprise a été activé. Ce sont les compagnies aériennes elles mêmes qui définissent la liste quotidienne des vols assurés ou pas. Notez que la navette desservant l'aéroport en 30 minutes est suspendue jusqu'à nouvel ordre et que tous les départs ( à l'exception de la compagnie Easyjet) se font désormais depuis le hall A.

Enfin à la SNCF, toutes les villes restent desservies mais avec des plan de circulation qui seront progressivement allégés.

A La Poste

Afin de permettre la continuité du service bancaire, certains bureaux de Poste de Gironde restent ouverts, mais uniquement pour retirer ou déposer de l'argent. La liste des bureaux ouverts: Andernos Les Bains, Begles, Blanquefort, Bordeaux Meriadeck, Cenon Principal, Gradignan, Langon, Lesparre Medoc, Libourne Princeteau, Lormont Genicart, Merignac, Pessac Principal, Saint Andre De Cubzac, Saint Medard En Jalles, Talence, La Teste Bp, Bordeaux Bastide, Bordeaux Victoire, Bordeaux Maritime, Bordeaux Les Chartrons, Villenave D Ornon Principal, Bordeaux Cauderan.

Pour le reste, les tournées sont assurées normalement mais les délais pourront, au cas par cas, être rallongés.

Au tribunal de Bordeaux

L'accueil du public n'est plus assuré jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs seules les audiences considérées comme urgentes sont maintenues, comme par exemple les comparutions immédiates ou les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire.

Enfin, le ministère des Armées a suspendu jusqu'à nouvel ordre la Journées de Défense et de Citoyenneté.