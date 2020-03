Coronavirus : certaines collectes des déchets perturbées à Fougères et Vannes

En Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan et les Côtes d'Armor, plusieurs grandes villes ont du adapter leur plan de collecte des déchets en raison du coronavirus, notamment à Vannes et Fougères.

C'est le casse-tête dans les services de collectes de déchets. Comment gérer, en période de confinement, la ponctualité des tournées, entre salariés absents et gestes barrière à (faire) respecter. Première mesure, décidée sur le plan national. Les déchetteries sont fermées depuis le lundi 16 mars.

Autour des grandes villes d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor et du Morbihan, les communautés d'agglomération recentrent leurs activités sur la collecte des déchets ménagers, définie comme prioritaire. Et de nombreuses communes font passer un message lié à la crise sanitaire : les mouchoirs ne doivent pas être jetés dans la poubelle des déchets recyclables, pour éviter la propagation du virus.

Les communes où il y a des changements importants

A Vannes, les poubelles recyclables (jaunes) ne sont plus collectées dans les maisons. Les habitants des immeubles continuent eux de bénéficier de ce service, tout comme les administrations et les professionnels. En revanche, rien ne change concernant les déchets ménagers et le verre.

Dans l’agglomération de Fougères, la collecte des papiers et des cartons (sacs jaunes) est suspendue depuis ce lundi et jusqu’à la fin de la semaine. En revanche, les ordures ménagères sont toujours récoltées une fois par semaine, aux jours habituels, même si les horaires peuvent être différents. Les habitants sont toujours incités à déposer leur verre dans les bornes.

Les communes avec quelques changements

A Rennes, et dans les 42 autres communes de l'agglomération, peu de changements : les collectes de déchets ménagers (poubelles grises) et recyclables (poubelles jaunes) continuent d'être assurées les mêmes jours et aux mêmes horaires. En revanche, dans certains immeubles, ce sont les habitants qui doivent sortir leurs bacs, les prestataires privés habituels n'assurant plus ce service. La collecte du verre fonctionne en service réduit, et risque d'être suspendue.

Dans l'agglomération de Saint-Brieuc, peu de perturbations sont à signaler, la collecte se fait tous les jours selon le calendrier prévu. En revanche, certaines habitations (moins de 10%) peuvent ne pas être desservies, précise la communauté d'agglomération. Elle encourage les habitants concernés à ressortir leur poubelle la semaine suivante.

Là où rien ne change

Dans l'agglomération de Saint-Malo, aucun changement n’a été décidé. Les collectes s’effectuent aux mêmes horaires et les mêmes jours.

A Vitré et son agglomération, la collecte des ordures ménagères fonctionne normalement. Les habitants sont toujours incités à déposer leurs déchets recyclables et leur verre dans les bornes de collecte.

Dans de nombreuses communautés d'agglomération, ces réorganisations sont liées au fait de la prise en compte des mesures de distanciation sociale : il est recommandé aux équipes d'être à deux personnes maximum dans un camion.