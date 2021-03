Coronavirus : en Sarthe, certaines personnes âgées ne sont pas sorties depuis un an

En Sarthe, en raison de l'épidémie de coronavirus, de nombreuses personnes âgées souffrent de l'isolement et de solitude. Certains habitants ne sont pas sortis de chez eux depuis un an, selon la responsable de la fédération des retraités de la fonction publique invitée de France Bleu ce jeudi.

Les personnes âgées, qui sont en maison de retraite et qui sont vaccinées contre le coronavirus, peuvent de nouveau sortir des Ehpad. Le Conseil d'Etat a jugé disproportionnée la recommandation du ministère de la Santé pour qu'elles restent dans les centres. Les directeurs d'établissement peuvent donc autoriser des sorties au cas par cas. Une petite bouffée d'air pour les aînés qui souffrent, comme les étudiants, de l'isolement et de la solitude. C'est ce que nous disait ce jeudi matin notre invitée Danielle Réolid, membre des retraités de la fonction publique.

Danielle Réolid, membre des retraités de la fonction publique. © Radio France - Christelle Caillot

L'isolement commence à peser sur le moral des retraités de la Sarthe

Au niveau de la fédération des retraités de la fonction publique en Sarthe, les adhérents ont pu se réunir seulement deux fois depuis le début de l'épidémie. Il y a eu quelques distributions de tracts mais c'est encore plus difficile d'organiser un rassemblement en ce moment. La prochaine action est prévue à la fin du mois de mars.

Il y a beaucoup de militants âgés qui ne veulent pas sortir. J'en connais qui ne sont pas sortis de chez eux depuis un an. Il y a des personnes qui sont terrorisées et qui ne veulent pas mettre un pied dehors. - Danielle Réolid, membre des retraités de la Fonction publique.

Cette septuagénaire, ancienne professeur de français en Sarthe, est aussi présidente du club "Questions pour un champion" au Mans. Et là aussi, l'année n'a pas été facile. Déjà, comme toutes les associations, les membres n'ont plus accès aux salles municipales. Et étant donné que la plupart des retraités étaient les dirigeants des associations, le fonctionnement est encore au ralenti.

Pour "Questions pour un champion", j'ai emmené le matériel de jeu et nous sommes allés dehors après le premier confinement. On jouait à cinq ou six dans un parc et ça nous a fait un bien énorme.

