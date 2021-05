Coronavirus : ces bars quimpérois qui ne veulent pas rouvrir leur terrasse le 19 mai

La date du 19 mai est attendue par beaucoup, impatients de retrouver les terrasses des cafés et des restaurants. Les établissements peuvent rouvrir en partie après plus de six mois de fermeture, mais sous certaines conditions. Pour les terrasses de plus de dix tables, la jauge sera réduite à 50%. Pour les plus petites, pas de jauge limitée, à condition de séparer les tables avec du plexiglas, des paravents ou des plantes.

Pour cette raison, beaucoup de professionnels du secteur ont choisi de ne pas rouvrir lors de cette première phase de déconfinement et d'attendre au moins la seconde, le 9 juin. C'est le cas à Quimper. "C'est un peu une usine à gaz et un retour en arrière par rapport à ce qui avait été annoncé au démarrage, on a un peu de mal à comprendre parfois", réagit Julien Bideault, le co-gérant du Pointin Still. Incompréhension également pour le patron du Finnegans. "C'est complètement aberrant en terme d'investissement. Ce n'est pas non plus pratique pour accéder aux tables, ni rentable, ni pertinent", s'agace Gwen Douguet.

Les établissements se préparent à rouvrir leur intérieur en juin

Si le patron du Finnegans ne se sent pas concerné par cette première phase de déconfinement, il prépare la seconde et compte rouvrir son bar le vendredi 11 juin, au soir. "Pour l'instant, on parle de 50% de la jauge en intérieur et, au vu de la surface de l'établissement qui est assez grande, on pourra accueillir un nombre intéressant de clients, bien que ce ne soit pas encore génial", glisse Gwen Douguet. Même constat à quelques centaines de mètres de là, au Pointin Still : "On fait le choix d'attendre de pouvoir exploiter le lieu de façon un peu plus complète." Le pub pourrait rouvrir entre mi juin et fin juin, "car le couvre-feu à 23h à partir du 9 juin reste complexe à gérer en termes d'horaire donc de temps de travail diminué", indique le co-gérant.

Pour boire une bière au Ceili, il faudra attendre le 30 juin et la levée du couvre-feu. "Nous avons peut-être une grande terrasse, mais limitée pour l'instant à six personnes par table avec la météo bretonne capricieuse. C'est aussi compliqué dans un pub de mettre un système de service au plateau, donc il vaut mieux savoir attendre", confie Kevin Gloaguen, le gérant.

Hésitations à quelques jours de l'ouverture

Certains n'ont pas encore pris de décision quant à leur date de réouverture. "C'est plutôt non pour l'instant, mais cela peut changer au dernier moment car une jauge à 50% c'est compliqué à gérer, c'est difficile de calculer exactement", soupire Jean-François Istin, le gérant de la Baleine Déshydratée dans le quartier de Locmaria.