"Je n'ai plus de vie" : ces Creusois non-vaccinés qui espèrent attraper le coronavirus

"On n'a plus accès aux bars, on n'a plus accès aux restaurants, je ne peux plus emmener mes enfants à la piscine..." Depuis plusieurs semaines, le quotidien d'Aline s'est rétréci comme peau de chagrin. Comme plus de 20% des Creusois, la jeune femme de 24 ans n'est pas vaccinée, et elle ne peut plus faire grand chose depuis la mise en place du pass vaccinal. "C'est simple, je n'ai plus de vie", soupire la jeune femme. C'est pour ses trois enfants que ça l'inquiète le plus. "Ca a une incidence sur leur quotidien, il y a beaucoup d'activités qu'ils ne peuvent plus faire puisqu'un ne peut pas les accompagner. On leur a expliqué pourquoi, que s'ils étaient privés de ça c'est aussi en partie de notre faute". Dans leur maison de Chénérailles, elle a réaménagé le jardin pour en faire une aire de jeu, histoire de leur offrir un peu d'espace.

Tomber malade pour avoir un pass

Malgré ce quotidien "pas évident", Aline n'envisage pas de se faire vacciner. "Je ne céderai pas, ni pour moi, ni pour mes enfants, j'ai bien plus peur du vaccin que du Covid". Elle espère donc attraper le coronavirus, ce qui lui donnerait droit à un certificat de rétablissement valant pass vaccinal pour quatre mois. "Je ne vais pas chercher à me faire contaminer volontairement. Mais si je suis en contact avec des personnes qui ont le Covid, je ne vais pas non plus me laver les mains tout de suite, ou les éviter. Je vis normalement, et je ne me protège pas."

Si ça me permet de faire des activités avec mes enfants, ne serait-ce que quatre mois, je le ferai - Aline, non-vaccinée

Agathe a fini par avoir ce fameux certificat de rétablissement. Non-vaccinée, la jeune maman a contracté le Covid début janvier par hasard. "Je me suis dit 'chouette, on va pouvoir retourner à la piscine avec les enfants !'" explique-t-elle.

Dans son entourage, ils sont assez nombreux à n'avoir reçu aucune dose de vaccin, alors certains ont tenté d'en profiter. "Quand j'ai prévenu ma patronne que j'étais positive, elle m'a dit 'viens boire un café à la maison, comme ça on l'attrapera aussi !'" Une autre de ses amies a aussi tenté de se faire contaminer par elle, sans succès.

Une fois son pass expiré, Agathe n'envisage malgré tout pas de se faire vacciner. "On verra d'ici là, mais il y a peu de chances que je change d'avis", conclut-elle.