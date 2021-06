Coronavirus : ces endroits où le masque reste obligatoire en Isère

Après la déclaration "libératoire" de Jean Castex mercredi en matière de masque, les préfectures étaient chargées de traduire par arrêté les propos du premier ministre. La préfecture de l'Isère a communiqué le sien jeudi soir. Un texte qui préfère dire que le port du masque "n'est plus systématique", plutôt que "plus obligatoire" et, de fait, il reste de mise dans beaucoup de secteurs, en ville surtout.

Périmètres autour des écoles et des arrêts de transports en commun

Dans son arrêté la préfecture de l'Isère indique donc que le port du masque "demeure obligatoire" pour "les plus de 11 ans" et partout dans le département dans les cas suivants :

- dans tous les marchés de plein air, les brocantes, ventes au déballage… et les espaces à forte fréquentation

- lors de tous les rassemblements organisés sur la voie publique, dont les manifestations déclarées, festivals, spectacles de rue…

- dans les emprises des zones d’attente de transports collectifs dans un rayon de 50 m (abribus, arrêts de tramway, gare routière…), les files d’attente en extérieur

- sur la voie publique dans un périmètre maximal de 25 mètres devant les entrées et sorties des centres commerciaux, des établissements d’enseignement et les lieux d’accueil de mineurs (écoles, collèges, lycées, crèches, accueil périscolaire…), ainsi que des lieux de culte aux heures d’entrée et de sortie dans ces établissements.

Le texte et l'esprit du texte...

La préfecture précise enfin que "cette obligation ne concerne pas les personnes handicapées". Si on jette un oeil plus précis sur les situations indiquées, on se rend compte que l'obligation de port du masque reste assez large dans les centre-villes. Et plus ils sont denses et riches en transports en commun plus c'est vrai. Compas sur la carte, le masque reste par exemple obligatoire à beaucoup de grands carrefours grenoblois : Foch-Libération, Jaurès-Alsace Lorraine, Chavant, ainsi que sur une large part de la place Victor Hugo. Le rayon de 50 mètres concerne aussi, au strict pied de la lettre, le trottoir en face d'un arrêt de bus. Des distances qui, clairement, paraissent bien difficiles à apprécier "à l'oeil" par les forces de l'ordre et il y a sans doute peu de chance que dans le cadre d'un comportement "normal" vous soyez verbalisé pour non port du masque pour la simple raison que vous êtes à 45 ou 46 mètres de l'arrêt de bus le plus proche. Ces arrêtés et ces précisions sont avant tout une façon de nous dire qu'il faut rester méfiant et vigilant, et que moins de masque en extérieur ne veut pas encore dire plus de masque du tout. Les marchés et manifestations restent par contre plus faciles à surveiller.