Coronavirus : Ces symptômes inattendus à l'Ehpad de Mauguio

L'Ehpad des Aiguerelles de Mauguio vit une véritable tragédie du Covid-19. Au moins cinq résidents sur les 86 que compte l'établissement sont morts à cause virus, deux autres décès sont y sont liés de manière indirecte. En fin de semaine dernière, l'Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) recensait même des symptômes chez 47 pensionnaires ainsi que chez une partie des soignants.

Pour les médecins, cet établissement où le virus s'est répandu extrêmement vite permet un premier retour sur expérience en France. Car les soignants ont constaté des symptômes atypiques chez les malades, ce qui a retardé la pose du diagnostic.

Chutes et troubles digestifs

Une note a été transmise aux établissements pour personnes âgées de la région par Hubert Blain, le chef du Pôle Gérontologie du CHU de Montpellier, qui a vu passer dans son service les premiers malades. Des malades adressés non pas pour des problèmes respiratoires, mais pour des diarrhées pour l'un, et une fracture suite à une chute pour l'autre. Ce n'est que quelques jours plus tard que la fièvre et les problèmes respiratoires sont apparus. Les troubles digestifs du premier et la confusion du second ont alors été considérés comme des symptômes par les médecins.

_"_Le virus aggrave les troubles présents, détaille Hubert Blain. Par exemple, chez quelqu’un qui a du mal à marcher, ça va être une aggravation des troubles de la marche. Donc chez un sujet jeune on ne va pas avoir ce type de symptômes. Chez eux on va avoir des courbatures, mal à la tête, être fatiguée, avoir de la fièvre, on ne se sent pas bien. Le sujet âgé va lui exprimer son manque de réserve qu’il a déjà, de base".

Pour cette raison, les troubles digestifs ou la confusion ne peuvent pas être considérés comme des symptômes précoces de Covid-19 chez les sujets plus jeunes.

Accroître la vigilance

Il a fallu en moyenne entre 4 et 6 jours aux soignants pour comprendre qu'il s'agissait en réalité du virus et effectuer des tests. C'est ce retard de diagnostique qui a contribué à la propagation du virus parmi les résidents. Aujourd'hui, un tiers environ des pensionnaires ne présente aucun symptôme. Ils ont été installés dans une zone à part de l'EHPAD, ce qui a permis de ralentir la progression.

Ces symptômes dorénavant connus, le gérontologue espère gagner du temps sur l'expansion du virus dans les autres établissements. "Ça complique le diagnostic, mais c’est aussi une chance. On peut imaginer que ça va nous _donner la chance de confiner le résidant un tout petit peu plus tôt_, de manière à ce qu’on puisse ne pas induire de contamination d’autres résidents ou de nos soignants", analyse-t-il.

Sa note de retour sur expérience a été transmise aux établissements qui accueillent des personnes âgées, pour accroître la vigilance. "Ce sont des symptômes très fréquents dans les Ehpad, reconnaît le professeur, mais un patient qui change de comportement dans les Ehpad, qui est plus agité, plus endormi, qui commence à avoir une diarrhée inhabituelle, et bien ça va être un signe potentiellement utile pour les soignants".

