Coronavirus : ces initiatives solidaires pour vous livrer des courses

Au nord de Nice, dans le quartier La Plana sur les hauteurs de La Trinité, trois associations de quartier (la FCPE, le comité de quartier et l'ALP, Animation La Plana) se sont associées à un boulanger pour livrer du pain à domicile. "On prend les commandes tous les jours sauf le dimanche et on effectue des livraisons groupées pour les personnes vieillissantes, qui ont du mal à se déplacer, nous sommes quand même à trois kilomètres de la boulangerie du centre, explique Amélie Lecot, présidente de la FCPE de La Plana. Le boulanger livre à une personne, il y a un référent par rue qui réceptionne le pain et les trois quarts des bénéficiaires installent des sacs à pain sur leurs portillon, on livre entre 10h et 11h du matin, et on diffère le paiement des commandes pour éviter les contacts et échanges d'argent, le règlement aura lieu à la fin du confinement."

Un partenariat a également été trouvé avec un producteur local pour les légumes. Le boulangerie pense à livrer aussi des viennoiseries. Aura habite le quartier depuis neuf ans, elle se félicite : "La solidarité bat son plein. Nous sommes une petite quarantaine à commander du pain frais pour le moment. J'ai reçu l'information dans ma boîte aux lettres et cela m'évite de trop sortir. Les livreurs se protègent pour nous amener le pain."

"La Croix-Rouge chez vous"

La Croix-Rouge propose un service de commandes et de livraisons de paniers alimentaires et de médicaments. "La Croix-Rouge chez vous" est un service qui fonctionne partout, il suffit de composer le 09.70.28.30.00. "Vous passez commande et nous préparons localement cette commande avec des bénévoles qui se rendent dans une enseigne partenaire, avant une livraison dans les 24 à 48 heures", explique Damien Dos Santos, vice-président de la Croix-Rouge Française dans les Alpes-Maritimes, en charge des opérations en lien avec le coronavirus. Des paniers types (féculents, fruits et légumes, etc.) sont réglés par le commanditaire au moment de la livraison. "Nous pouvons aussi nous charger d'aller chercher les médicaments à la pharmacie", précise-t-il.

Le Secours populaire et les CCAS

Le Secours populaire 06 propose aussi la distribution de repas à domicile et de produits de première nécessité aux personne en situation de précarité et passe par la plateforme jeveuxaider.gouv.fr afin de trouver des bénévoles. Les associations peuvent y proposer des missions civiques pour de l'aide alimentaire, de la garde d'enfants, assurer un lien téléphonique avec une personne seule ou vulnérable, faire des courses.

"Ils sont 30 à 40 à se relayer chaque jour à Nice en ce moment pour porter des colis", précise Stéphane Chenevas-Paule, directeur du Secours populaire. Des bénévoles s'assurent aussi du maintien du lien (téléphone, visio, mail…) avec des personnes fragiles isolées, âgées, malades, en situation de handicap ou de pauvreté.

Le CCAS de Roquebrune-Cap Martin propose aussi à des bénévoles de faire des courses de produits essentiels pour des voisins fragiles, la distribution de repas aux plus démunis, et d'assurer le maintien du lien avec des personnes isolées.