Coronavirus : cet éboueur amiénois revient sur une année forte en émotions

David Cuvilliez est rippeur à la Ville d'Amiens depuis plus de 15 ans. Il n'a jamais arrêté de travailler pendant la crise sanitaire et revient sur cette drôle d'année 2020, marquée par un élan de solidarité mais particulièrement fatigante.

Travailleur "de première ligne", "héro du quotidien". David Cuvilliez est l'un des 51 éboueurs de la Ville d'Amiens. Tous les matins, dès 5 heures, il fait la tournée de son secteur d'Amiens sud pour collecter les déchets avec son équipe. Sur le pied de guerre qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Et même lors de la première vague de l'épidémie de Covid-19, le rippeur n'a pas arrêté de travailler. Si le coronavirus n'a pas révolutionné son métier, ç'aura été une année 2020 forte en émotions pour le Picard.

Une vague de soutien au premier confinement

En plus de 15 ans de collecte, David n'avait jamais vu ça. Alors que la ville d'Amiens se confine au printemps dernier, les habitants tiennent à soutenir les éboueurs, "On a eu des dessins par les enfants, des chocolats, des bouteilles de vin et même du champagne. Tous les enfants qui nous faisaient signe à la fenêtre, les gens qui sortaient pour nous dire merci, ça nous a touchés et motivés".

Mais depuis, la vague de solidarité est retombée, "On n'est plus les héros" dit-il en haussant les épaules. Fini les mots gentils et les chocolats. On revient au quotidien des poubelles mal ficelées et des cartons qui traînent. Mais maintenant il faut aussi faire avec le virus, "On est exposés au virus comme à l'hôpital, comme les pompiers. Quand on ramasse les déchets des autres, on sait que le virus pour être dessus", ce qui inquiète l'éboueur malgré les gants et le masque.

Les bons gestes pour aider les éboueurs

David devra redoubler de vigilance pendant les fêtes, une période lors de laquelle on jette beaucoup (des papiers cadeaux, des cartons, de la nourriture, etc). Alors le rippeur a un petit message pour les Amiénois, "Qu'ils respectent vraiment le tri à faire. Qu'ils pensent à nous aussi, parce qu'on ramasse beaucoup de sacs à côté des bennes, c'est lourd et on a mal au dos à force de les jeter". Et il le répète avec le sourire, "De bonnes fêtes de fin d'année".

Collectes décalées pendant les fêtes

Les collectes d'ordures ménagères et du tri sélectif sont décalées pour Noël et le Nouvel An :

Pour Amiens Métropole (hors Amiens) :

- La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif du jeudi 31 décembre reste inchangée

- La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif du vendredi 1er est reportée au samedi 2 janvier

Pour la ville d’Amiens :

- La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif du jeudi 31 décembre est avancée au mercredi 30 décembre,

- La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif du vendredi 1er janvier est avancée au jeudi 31 décembre.

Le vendredi 1er janvier, les déchetteries seront fermées.