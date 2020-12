Coronavirus : "cette année, on coupe la dinde de Noël en deux" à Besançon

Pas de couvre-feu pour le réveillon de Noël, le 24 décembre, mais le gouvernement recommande de ne pas se réunir à plus de six adultes. Alors, avec moins de convives à table, les traiteurs, charcutiers et pâtissiers de Besançon (Doubs) s'organisent pour proposer des menus de fêtes "covid".

Les Français pourront fêter le réveillon de Noël, le 24 décembre, mais le gouvernement déconseille de se réunir à plus de six adultes. Alors forcément, pour le repas, pas question de servir une dinde prévue pour dix personnes. A Besançon (Doubs), les professionnels des mets festifs s'organisent pour "couper la dinde en deux".

On coupe les dindes pour dix en deux, et il n'y en a plus que pour cinq"

Chez Bonnet, charcutier et traiteur, rue de la Madeleine, à Besançon, le patron, Philippe a tout prévu pour proposer à ses clients un menu de fête spécial coronavirus. "Pour la première fois cette année, on vend des moitiés de dindes cuites, au lieu que ce soit pour dix personnes ça sera donc pour cinq", explique le traiteur, de la déception dans la voix. Parce que pour lui, une demi-dinde n'aura pas la même allure sur une table de fêtes, "pour la présentation, c'est moins bien".

Et il n'y a pas que la dinde qui doit s'adapter à un nombre de convives restreint : "un saumon de dix personnes il n'y en aura pas cette année, on les fait jusqu'à huit personnes". Bon, même si la présentation risque de pécher, que les clients se rassure, la dinde et le saumon seront bien au menu de Noël.

Mais d'autres plats ont été rayés de la liste des fêtes 2020. "On a arrêté les jambons en croûte, les coulibiac", regrette Philippe Bonnet. Mais en contre partie, le traiteur a prévu beaucoup plus de portions individuelles et des tourtes, pour quatre à six personnes. Tout sera plus petit mais il y aura du choix.

Faire des plus petites bûches, en espérant en vendre davantage

Même chose côté dessert. Laurence Duboz est la patronne des glaces à la ferme, à Villers-sous-Chalamont (Doubs) et cette année, elle a prévu de plus petites bûches glacées. "D'habitude on faisait des bûches de six personnes jusqu'à vingt personnes, et cette année on ne va que jusqu'à dix", explique Laurence Duboz.

La pâtissière prévoit aussi un peu moins de parfums, quatre au lieu de six. En espérant que les clients fassent Noël en plusieurs fois et achètent donc plus de petites bûches. "On a un stock de 600 bûches, comme l'an dernier, on est prêts." Plus qu'à espérer que les ventes décollent. L'an dernier, dix jours avant Noël, Les glaces de la ferme avaient déjà reçues plus de 200 commandes, cette année, Laurence n'en compte pas plus de vingt pour le moment.