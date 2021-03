Coronavirus : cette crèche de Strasbourg qui a accueilli les enfants de soignants durant le confinement

Pendant le premier confinement, la crèche Balthazar de Hautepierre est l’une des deux seules restée ouverte à Strasbourg. Sa directrice a décidé d'accueillir les enfants des soignants, malgré la crainte du covid. A l'occasion d'une journée spéciale "2020-2021", France Bleu Alsace l'a rencontrée.

A l'annonce du premier confinement, c'est la panique du côté des soignants strasbourgeois qui sont aussi parents : qui va s'occuper de leurs enfants si tout ferme ? Pour Aude Le Mentec, directrice de la crèche Balthazar - Apprentis d'Auteuil, la décision est prise : "On n'a pas pensé un seul moment à fermer, parce que ces familles comptaient sur nous."

Trouver rapidement des solutions

La directrice et son équipe contactent la mairie de Strasbourg qui leur donne son aval : deux crèches resteront ouvertes, la crèche Balthazar de Hautepierre, par ailleurs proche de l’hôpital et une autre crèche localisée à l'Esplanade.

Une dizaine d'enfants sont d'abord accueillis, puis, vu la demande, une dizaine d'autres quelques jours plus tard. Au total, entre mi-mars et juin, environ 40 enfants sont passés par la crèche Balthazar.

Malgré les craintes et méconnaissances autour du coronavirus, les équipes n'ont pas hésité une seconde à accueillir les enfants de soignants. "Nous avions mis en place des protocoles très stricts au niveau du nettoyage des jouets, des locaux et de l'aération et nous n'avons pas eu un seul cas de Covid-19 pendant cette période", souligne Aude Le Mentec.

L'ordre du mérite pour avoir accueilli ces enfants

Infirmière de formation, Aude Le Mentec a toujours travaillé dans le social et l'accompagnement des familles : "Ça a sûrement joué dans cette prise de décision", dit-elle, "c'était évident pour moi d'être là pour les enfants et les parents."

En février dernier, cette mère de trois enfants a reçu l'ordre national du Mérite pour son geste. Une "reconnaissance collective" pour Aude Le Mentec, qui dédie cette médaille à la dizaine de personnes qui ont travaillé avec elle pendant le premier confinement.