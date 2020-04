Coronavirus : Sébastien Chabal affirme avoir été contaminé

Sébastien Chabal contaminé par le coronavirus. C'est ce dimanche lors de l'émission Canal rugby club sur Canal + que l'ancien 3e ligne international drômois a affirmé avoir contracté le Covid-19.

"Comme vous pouvez le voir, on est plutôt en forme. Pour ma part, je pense l'avoir attrapé au tout début du confinement. J'ai été à plat pendant une bonne semaine mais rien de bien grave par rapport à tout ce qu'on entend et qui nous touche autour de nous" a expliqué Sébastien Chabal qui affirme aussi "aller mieux" désormais. Thierry Dusautoir ancien capitaine du XV de France a lui aussi été touché par la maladie mais "tout va bien pour moi et ma famille" explique t-il.