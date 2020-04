Coronavirus : Chamonix lance l'opération "Un masque pour tous"

Alors qu'il est désormais recommandé à la population de porter un masque, les communes s'activent pour en fournir et les initiatives fleurissent. Chamonix lance ainsi une opération de production et de mise à disposition de masques en tissu lavables et réutilisables.

Les communes de nos Pays de Savoie s'activent pour répondre à la recommandation du gouvernement qui est désormais de sortir dans la rue en portant un masque. Alors qu'Annecy rouvre ses merceries, le maire de Chamonix, Eric Fournier, lance lui l'opération "Un masque pour tous". Selon la mairie, il s'agit d'une "opération solidaire de production et de mise à disposition de masques en tissu, lavables et réutilisables conformes aux normes barrière de protection. Ces masques seront réalisés en coton et polyester selon deux modèles : à partir d’un patron défini par le CHU de Grenoble ou selon la norme AFNOR."

Des locaux de fabrication mis à disposition

Pour se faire, la mairie de Chamonix, en lien avec la communauté de communes, va mettre à disposition des locaux de fabrication pour tous les volontaires et notamment les membres du groupe « Les Couturières Masquées ». Mais ce n'est pas tout, une commande de 8.000 masques en tissus a également été passée et ils seront reçus à partir du 23 avril. Ces masques seront ensuite distribués à la population. Pour les personnes âgées, les services de mairies et associations s'occuperont de la livraison.

Si vous souhaitez aider à la distribution, il faut contacter "la permanence Coronavirus" de la mairie : 04.50.54.67.50.

Appel aux dons et bénévolat

La population va recevoir une lettre présentant le dispositif, dont l'objectif à terme est que tous les habitants de la communauté de communes de la vallée de Chamonix soit équipés de masque, notamment le personnel exposé comme les soignants, commerçants, caissiers, bénévoles d'association, agents municipaux...

Dans le cadre de l'opération "Un masque pour tous", la mairie lance également un appel aux dons financier mais aussi de matières premières non usagées comme du molleton, des élastiques... Tout le monde peut participer à la fabrication des masques et les bénévoles sont les bienvenus rappelle la mairie : "Toute personne possédant une machine à coudre peut le faire".