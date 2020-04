Coronavirus : Chamonix reçoit un don de 20.000 masques en provenance de Chine

La commune de Chamonix a réceptionné ce lundi un stock de 20 000 masques de type FFP2 en provenance de Chine.

Ce don provient de la collectivité montagnarde de Huangshan, qui signifie "les montagnes jaunes", situées à l'Est de la Chine, et réputées comme les plus belles montagnes de Chine.

Le maire de Chamonix, Eric FOURNIER commente ainsi l’opération :

« Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir contribuer à l’approvisionnement en matériel de protection de nos hôpitaux et cabinets médicaux et ainsi à la sécurisation du travail de la communauté des soignants. Compte tenu de l’ampleur des besoins hospitaliers, livraison immédiate de 10 000 masques est organisée auprès des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Un volume de 5 000 masques sera également mis à disposition des professionnels de santé de la vallée en fonction des besoins. La communauté montagnarde adresse ses plus vifs remerciements au partenaire chinois des « Montagnes jaunes » pour cet acte de solidarité majeur ! ».

Ces masques ont été entreposés à l'EMHM, l’Ecole Militaire de Haute-Montagne en attendant leur « affectation ».

La semaine dernière, c'est la ville d'Annecy qui avait ainsi reçu des masques.

10 000 masques en provenance de Yangshuo, une ville située au sud de la Chine et jumelée avec Annecy-le-Vieux depuis 2013 .