Coronavirus : cinq centres commerciaux ferment dès samedi en Savoie, dont Chamnord

Avec les nouvelles restrictions sanitaires départementales, cinq centres commerciaux savoyards, dont Chamnord, doivent fermer leurs portes dès ce samedi 27 mars. Ils font partie des centres de plus de 10 000m2.

Pour lutter contre le coronavirus, la préfecture de Savoie vient d'annoncer la fermeture des centres commerciaux de plus de 10 000m2. Le département est passé hier en "vigilance renforcée". Cette mesure doit être appliquée dès ce samedi 27 mars et concerne uniquement les enseignes à l'intérieur des galeries. Cela signifie que les magasins dont l'entrée est à l'extérieur peuvent rester ouverts. A l'intérieur des galeries, les boutiques alimentaires et les pharmacies restent toutefois ouverts.

Les cinq centres commerciaux sont les suivants :

le centre-commercial de Chamnord à Chambéry

le magasin Castorama à Chambéry

le centre commercial Carrefour à Bassens

le centre commercial Géant à Albertville

le centre commercial Leclerc à Drumettaz

Chamnord fermé dès ce samedi

A Chambéry, le centre commercial Chamnord ferme ses portes, mais les enseignes alimentaires, ainsi que la pharmacie, restent ouvertes. La préfecture a précisé que dans les centres commerciaux qui ferment, sont autorisés à rester ouverts : "les commerces à dominantes alimentaires", "les pharmacies" et "les services publics comme La Poste".

Par ailleurs, le magasin Castorama, qui fait plus de 10 000 m2, doit lui aussi fermer.