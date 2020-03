Coronavirus - Cohue dans les supermarchés du Nord Franche-Comté

Avant les annonces du président de la République hier soir, des milliers de personnes se sont ruées dans les supermarchés pour faire des provisions de peur de devoir rester totalement confiné. Des rayons entiers ont été dévalisés et certains magasins ont dû fermer leurs portes.

La crise du coronavirus affole une grande partie de la population. Depuis quelques jours, les magasins d'alimentation sont pris d'assaut, littéralement "dévalisés" en produit de première nécessité. Les rayons de pâtes, de riz ou de papier toilettes se vident mais sont pourtant régulièrement réapprovisionnés. Beaucoup font des réserves et les hypermarchés ne désemplissent pas.

Au Leader Price de Belfort, le nombre de clients a par exemple doublé. Plus de 1300 clients s'y sont rendus ce lundi alors qu'ils sont normalement 700 en moyenne. Le magasin enregistre lui aussi des pénuries de pâtes, de riz et de papier toilette. Ses rayons devraient être réapprovisionnés dès demain.

Le rayon sauces du Leader Price de Belfort © Radio France - Jérôme Laithier

L'hypermarché Auchan de Bessoncourt a dû temporairement fermé dans la journée face à l'affluence de clients. Des files d'attente géantes se sont formées devant les portes de la galerie marchande.

A Montreux-Chateau, le magasin Colruyt a quant à lui fermé ses portes à la mi-journée après avoir été vidé de ses produits de 1ère nécessité dans la matinée.

Des comportements à risque

Ces comportements en révoltent certains, comme Philippe Moro, le président des commerçants de la zone du Cora d'Andelnans. Il dénonce le manque de solidarité: "La solidarité, c’est un mot qui n'existe plus, se désole-t-il, puisque les gens se servent jusqu’à vider un rayon. Ils ne pensent pas aux autres. Je crois que c’est devenu chacun pour soi. On sait très bien qu’il y a des stocks à profusion alors je ne sais pas pourquoi il y a cette psychose. Peut-être parce qu'on n'a pas connu ce qu'est une guerre, une restriction, s'interroge-t-il. On sait bien que dans ce pays, s’il y a quelque chose qui est à profusion, c'est bien l'alimentation ! Je ne comprends pas qu'on puisse prendre 20 mottes de beurre."

Avec un monde fou dans les rayons, la situation n'est pas idéale non plus pour respecter les mesures d'hygiène préconisées: "Il y a un monde assez conséquent à la caisse, décrit Laurence, une cliente. Chaque queue de caisse s’étale sur tout un rayon, décrit-elle. Les gens se tiennent à peu près à distance à la caisse, à distance de chaque caddie, ce qui équivaut à un mètre. En terme de promiscuité, ça va mais lors de l’achat des courses, ce n’est pas la même chose".