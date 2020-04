Coronavirus : comment fabriquer un masque de protection en papier à la maison

Depuis le début du confinement, les modèles de masques et les patrons de couture se multiplient sur internet, avec parfois des astuces loufoques voir dangereuses. Le plus prudent est bien sûr de suivre les recommandations des CHU, comme celui de Grenoble ou de Poitiers.

Vous pouvez opter pour le masque en papier maison

Mais si vous n'avez ni matériel de couture, et encore moins de machine à coudre, vous pouvez opter pour le masque en papier maison. Un masque recommandé par l'Académie nationale de médecine et dont la fabrication est expliquée par le professeur Daniel Garin, médecin du travail et ancien chef du département de virologie du centre de recherche du service de santé des armées. :

Il vous suffira alors de deux élastiques, d'une agrafeuse et d'un essuie-tout ou d'une lingette attrape poussière. Il suffit de plier en accordéon et d'agrafer les élastiques sur les côtés. Pas très seyant mais ce masque permet de stopper vos postillons et de protéger les autres.

Avant de commencer votre confection, lavez-vous minutieusement les mains et quel que soit le masque que vous choisirez de réaliser, il doit pouvoir protéger votre nez et votre bouche en même temps.