Coronavirus : comment France Bleu Berry continue à vous informer pendant le confinement ?

En cette période de confinement, les équipes de France Bleu Berry s'adaptent pour continuer de travailler. Si nos programmes sont désormais régionalisés avec France Bleu Touraine et France Bleu Orléans, nous continuons, et plus que jamais, à vous proposer des informations locales.

Pour éviter la propagation du virus, Radio France a décidé de réduire au maximum ses équipes présentes dans les stations de France Bleu.

"Cette semaine, nous avons pris la décision, avec le directeur du réseau Jean-Emmanuel Casalta, de mettre en œuvre une étape supplémentaire de notre plan de continuité d’activité pour le réseau France Bleu. Les équipes, réduites dans chaque locale, ne peuvent en effet organiser une continuité d’antenne multipliée par 44", souligne Sibyle Veil, PDG de Radio France, dans un courrier adressé aux élus et parlementaires.

Ainsi, les stations de France Bleu ont été amenées à travailler ensemble sur un rapprochement régional : c'est ce que l'on appelle la syndication. Du lundi au jeudi, les programmes sont assurés une semaine sur deux par France Bleu Touraine et une semaine sur deux par France Bleu Orléans. Les vendredis, samedis et dimanches, vous retrouvez sur les ondes l'équipe de France Bleu Berry.

Pour autant, du lundi au jeudi, vos informations locales ne sont pas en reste : les journalistes continuent, pour la plupart en télétravail, à réaliser des reportages et des interviews qui sont diffusés dans les journaux du matin, à 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h et 12h et dans ceux du soir, à 17h et 18h. Tous ces reportages, et bien d'autres encore, sont à retrouver sur notre site, francebleu.fr.

Les chroniques berrichonnes à l'honneur

Vous pouvez aussi retrouver sur les ondes des chroniques réalisées par nos animateurs, également en télétravail. Ainsi, chaque matin, Maxime Daniel vous parle de ce qui fait le buzz sur internet à 7h19. Vous retrouvez aussi à 6h24 notre jardinier berrichon Benjamin Aubourg qui vous conseille pour préparer vos plantations et chaque jeudi, à 10h45, Nicolas Tavares vous parle de l'actualité BD.

Les weekends, Solène de Choiseul vous entraine dans une visite virtuelle des Monuments et châteaux de la Loire à 7h20 et entre 9h00 et 9h45, vous retrouvez Cédric Monet pour le bricolage le samedi et nos jardiniers Thierry et Tonio le dimanche.

Sur notre site francebleu.fr, vous pourrez également retrouver la Nouvelle scène France Bleu confinée par Manuel Bonnefond et très bientôt Plan C comme confinement signé Thierry Chareyre.

Un nouveau rendez-vous quotidien

Depuis le lundi 30 mars, un nouveau rendez-vous est proposé chaque jour par la rédaction. Il s'agit du "Berry Info Top Chrono". En deux minutes, retrouvez toutes les info-service locales, les initiatives solidaires ou les coups de coeur de la rédaction. Berry Info Top Chrono est à écouter sur les réseaux sociaux ou sur francebleu.fr