Coronavirus : comment France Bleu continue à vous informer malgré le confinement

Avec le confinement imposé en France pour freiner la progression du coronavirus, France Bleu doit s'adapter. A partir de ce mercredi, nos programmes et rendez-vous d'information sont mutualisés à l'échelle régionale. France Bleu Berry, Orléans et Touraine s'associent pour continuer à vous informer.

Les trois radios France Bleu de la région Centre Val-de-Loire s'associent pour vous informer et vous divertir pendant cette crise sanitaire inédite en France. Etape supplémentaire : France Bleu Berry, France Bleu Orléans et France Bleu Touraine proposent, depuis ce mercredi 25 mars, une émission quotidienne commune de 6h à 9h.

Une décision prise par Sibyle Veil, PDG de Radio France

"Cette semaine, nous avons pris la décision, avec le directeur du réseau Jean-Emmanuel Casalta, de mettre en œuvre une étape supplémentaire de notre plan de continuité d’activité pour le réseau France Bleu. Les équipes, réduites dans chaque locale, ne peuvent en effet organiser une continuité d’antenne multipliée par 44", estime Sibyle Veil, PDG de Radio France, dans un courrier adressé aux élus et parlementaires.

Situation temporaire

"C’est pourquoi, à compter de mercredi, les stations locales nourriront temporairement des antennes régionalisées, sur lesquelles les auditeurs retrouveront l’information de leur localité et de leur région. Les voix familières aux auditeurs de chacun des territoires se succéderont, pour que nous continuions à fournir l’écoute et l’actualité de proximité plus que jamais cruciales", poursuit Sibyle Veil.

Chacun son tour

Concrètement, à tour de rôle, du lundi au dimanche, chaque station du Centre Val-de-Loire est en charge de diffuser les programmes pour les trois stations France Bleu : c'est France Bleu Touraine qui a commencé mercredi. France Bleu Berry sera à la manœuvre de vendredi à dimanche, puis France Bleu Orléans lundi 30 mars (pour quatre jours), et ainsi de suite. La grille du 6h/9h a été réécrite et intègre des chroniques et interventions d'animateurs et journalistes issus des trois France Bleu.

Un invité régional chaque matin, du lundi au vendredi, à 7h45

Les trois rédactions travaillent donc main dans la main pour continuer à vous donner l'information la plus pertinente sur tous les départements de la région. Chaque matin, du lundi au vendredi, un invité en direct à 7h45 est interrogé sur l'actualité régionale, comme le préfet de région Pierre Pouëssel ce mercredi.

Décision difficile pour les salariés de France Bleu

Philippe Magnier, directeur de France Bleu Orléans, abonde : "il est indispensable de limiter au maximum tous les risques et de réduire de façon drastique la présence de nos techniciens, animateurs, chargés d'accueil, journalistes...etc... à la station. Une antenne régionalisée permet de les préserver d’une possible contamination, même s'il peut être difficile, pour chacun des salariés de France Bleu, de perdre un peu en proximité en cette période cruciale".

France Bleu Orléans, France Bleu Berry et France Bleu Touraine s'associent © Radio France - G. Marcon

Rappelons que depuis le 15 mars dernier, France Bleu n'accueille plus de public ou d'invité dans ses locaux. Toutes les interviews se font au téléphone. Et la majorité des personnels sont en télétravail (animateurs, techniciens, chargés d'accueil, régisseuse, agent de gestion, journalistes...) et apprennent à travailler depuis leur domicile.