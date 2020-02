Coronavirus : comment l'Ehpad Les Coteaux se prépare à la maladie

Dès qu'on franchit les portes de la résidence Les Coteaux à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), le chargé d'accueil commence son rituel : contrôle de la température des visiteurs, désinfection de leurs mains, distribution de masques pour celles et ceux qui toussent... Il en profite souvent pour leur demander s'ils ont voyagé dans des zones à risques. Car l'Ehpad prend très au sérieux la menace du coronavirus : il ne faut surtout pas laisser rentrer la maladie. Les 72 résidents de l'établissement sont très âgés, donc particulièrement à risque.

Appuyée à son déambulateur, Françoise hausse les épaules. "Si je dois attraper le coronavirus, je vais claquer. Mais ça m'est égal. J'ai plutôt peur pour mon fils." Fils d'une soixantaine d'années, qui limite maintenant ses visites dans l'établissement : il n'est venu voir sa mère qu'une fois au cours des trois dernières semaines. En effet, la direction a demandé aux familles de pensionnaires de restreindre les allers et venues.

Limiter les allers et venues dans l'établissement

"Les consignes, c'est de venir vraiment qu'en cas de nécessité", explique Audrey Chavot, la directrice de la résidence, "surtout ne pas sortir les résidents, limiter les allers et venues... tant qu'on n'a pas d'indications plus graves." Elle se dit prête à verrouiller encore plus fermement Les Coteaux si jamais l'épidémie devient plus grave. Le but : endiguer le virus et l'empêcher d'arriver dans les locaux.

"Dans l'ensemble, les familles comprennent une fois qu'on leur explique", assure-t-elle. Et effectivement, le message est passé : depuis le début de la semaine, elle estime que le nombre de visiteurs a diminué de moitié.