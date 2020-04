Coronavirus : comment l'État agit au quotidien dans les Hauts-de-France

L’un des acteurs majeurs dans la lutte contre le Coronavirus, c’est évidemment l’État. Entre contrôles des déplacements, aide aux entreprises et aux personnes les plus vulnérables. France Bleu a décidé de faire le point sur les actions menées dans nos départements des Hauts-de-France.

Alors que l'Elysée a confirmé, ce mercredi, que le confinement en France se poursuivrait au-delà du 15 avril, France Bleu a voulu faire le point sur les différentes actions menées par l'Etat dans la lutte contre le covid19.

Veiller au respect du confinement

C'est la première mission des forces de l'ordre, avec les contrôles qui se poursuivent. Il est d'ailleurs compliqué de savoir combien il y en a, les services de l’État ne veulent pas en dévoiler le nombre. Mais le message, c’est qu’il y en a beaucoup, à toute heure du jour et de la nuit. Avec, en plus, à l’approche du week-end, la question des départs en vacances. La semaine dernière, on a peu vu de Franciliens braver l’interdiction de se déplacer pour se rendre sur le littoral des Hauts-de-France, mais en sera-t-il de même avec le début des congés dans notre zone ? Les contrôles seront de toute façon renforcés sur la route des vacances.

À propos de vacances, autre action de l’État, cette interdiction des locations touristiques et saisonnières. Ce sont les trois préfets, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, qui ont pris ces arrêtés qui concernent les communes de la côte.

Enfin, un numéro de téléphone spécial a été lancé le 26 février dernier, spécifique aux Hauts-de-France, pour répondre aux questions qu’on peut tous se poser : le 03 20 30 58 00. La plateforme a eu près de 27.000 appels depuis son lancement.

Assurer l'aide aux personnes les plus vulnérables

L'État vient aussi en aide aux personnes à la rue. Il y a des places d’hébergement qui ont été ouvertes dans des hôtels ou des auberges de jeunesse. Et le message est clair : il sera ouvert ce type d’hébergement autant que besoin. La préfecture du Nord a aussi lancé, hier, un dispositif pour faciliter l’accès aux soins des personnes les plus fragiles. Un bus de téléconsultation qui arpente plusieurs fois par semaine les différents campements installés dans la métropole européenne de Lille, pour assurer l'hygiène et la santé des personnes qui s'y trouvent. Enfin, depuis hier, des tickets repas sont aussi distribués aux personnes les plus vulnérables. Rien que dans le Nord, 400 personnes vont en bénéficier.

Soutenir les entreprises

C’est évidemment la grande crainte : qu’en plus de la crise sanitaire, la crise économique soit trop forte. Même si le pays est officiellement en récession, il y a des dispositifs, et les différents acteurs que sont l’État, les chambres consulaires, les organisations syndicales et patronales, ainsi que la Région ont été mises à contribution.

Le recours au chômage partiel a ainsi été simplifié : dans la région, 29.000 entreprises y ont fait appel, c’est trois fois plus que l’an passé à la même période. Plus de la moitié des sociétés basées dans les Hauts-de-France ont aussi demandé et obtenu un décalage de leur échéances bancaires, et près de 20.000 ont bénéficié d’un report de leurs charges fiscales.

Mais ça n’est pas suffisant, à en croire les principaux concernés. Dans une enquête réalisée par la chambre de commerce et d’industrie la semaine dernière, les entreprises estiment à 45% leur perte de chiffre d’affaire pendant la crise. Dans le secteur de l’hôtellerie, près de 2 patrons sur 3 craignent ainsi de devoir déposer le bilan si le confinement se poursuit au-delà du 15 avril. Or c'est précisément ce qu'a annoncé l'État hier soir.