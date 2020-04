Coronavirus : comment l'usine Renault Douai aide à la lutte contre l'épidémie

Le groupe automobile a fait don de masques, de visières et de combinaisons pour le personnel soignant de la région Nord-Pas-de-Calais essentiellement. Des initiatives venues de la direction et des salariés eux-mêmes.

A Renault Douai, l'usine est fermée depuis le 17 mars mais les salariés, confinés chez eux pour la quasi-totalité des 3 000 personnes qui travaillent sur le site habituellement, ont voulu agir pour aider le personnel soignant. Il y a d'abord eu le don de 120 000 masques à l'échelle du pays par le groupe automobile dont 40 000 venus uniquement du site de Douai et destinés aux hôpitaux de la région (Roubaix, Dechy, CHU de Lille,...). Ce stock datait en partie d'achats remontant à la grippe H1N1 il y a une dizaine d'années mais aussi d'achats récents avec la crainte du coronavirus.

Des imprimantes 3D pour fabriquer des visières

L'entreprise a également mobilisé 5 impimantes 3D sur les sites de Renault Douai (Nord) et STA Ruitz (Pas-de-Calais).

Le personnel soignant a reçu des visières d'imprimantes 3D de Renault Douai © Radio France

Ces machines peuvent fabriquer chacune jusqu'à 9 visières par heure.

Un millier de ces visières ont été construites jusque-là et livrés aux hôpitaux de la région.

Des visières construites par Renauklt Douai et livrées à l'hôpital de Dechy - Hôpital de Dechy

Ces visières ont également été données à la société Daveine de Douai qui livre des plateaux-repas à l'hôpital de Dechy et au personnel de l'Ephad de Féchin.

Une centainee de combinaisons pour l'hôpital de Cambrai

Dernier don provenant de Renault Douai : 104 combinaisons provenant des ateliers de peinture et des laboratoires chimiques. C'est un salarié qui a eu l'idée. Sébastien Berquier est chef d'équipe montage et vice-président de l'association "Coeur 2 poumons" qui vient en aide toute l'année à des patients atteints de cancer. Il est donc en lié avec des soignants qui lui ont fait part de leur besoin : "On a eu la bougeotte au bout d'une semaine et on s'est dit : à notre niveau, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour aider ?". Le réseau de ce salarié ainsi que ceux de ses collègues ont fait le reste.

On a une amie à l'hôpital de Cambrai qui nous a dit : c'est infernal, on n'a plus de blouses.

Ces salariés de Renault ont alors fait le lien avec les combinaisons disponibles dans l'usine et les a déposées deux jours plus tard à l'hôpital de Cambrai.